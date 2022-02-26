Метро Києва повністю перейшло у режим укриття

Метро української столиці припинило пасажирські перевезення. Підземка Києва перейшла у режим укриття.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, усі станції столичного метрополітену перейшли у режим укриття. Транспортні перевезення не здійснюватимуться. До цього працювали синя та зелена гілки метро.

І ще: Як виглядають маяки для наведення ракет: їх потрібно виводьте з ладу

Крім цього, політик нагадав киянам, що вони мають залишатися вдома чи в укриттях. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

Винятки лише для тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури.

Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте та не в'їжджайте в місто. Окрім працюючих на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки, щоб перейти в укриття. Ми обороняємо наше місто, – написав Віталій Кличко.

Читайте також: Ніякої дистанційки: МОН рекомендує школам піти на канікули