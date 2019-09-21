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Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
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Урізноманітнити щоденну або святкову трапезу допоможуть страви з грибів. Рецепти з грибами завжди ароматні, смачні й дуже апетитно виглядають. Прості рецепти страв з грибів займуть мало часу і підійдуть для вечері.
Борщ з грибами
Інгредієнти:
- Гриби сухі 50 г
- Буряк 600 г
- Капуста білокачанна 400 г
- Морква 120 г
- Цибуля ріпчаста 120 г
- Корінь петрушки 30 г
- Томат-пюре 80 г
- Олія 50 мл
- Борошно 25 г
- Цукор 25 г
- Бульйон грибний 1800 г
- Сметана 50 г
- Перець
- Сіль
Як приготувати грибний борщ:
- З сухих білих грибів готуємо грибний бульйон. Гриби замочуємо на 1-2 години. Потім воду проціджуємо. Гриби промиваємо, заливаємо водою, доводимо до кипіння. Варимо на невеликому вогні до м'якості грибів.
- Відварені гриби промиваємо та нарізаємо шматочками або соломкою. Буряк чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Капусту нарізаємо соломкою. Моркву і корінь петрушки чистимо, миємо, нарізаємо соломкою.
- Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Розігріваємо пательню, додаємо олію, викладаємо буряк. Тушкуємо на невеликому вогні, помішуючи, 5 хвилин. Можна додати трохи лимонного соку. Додаємо 50-100 мл бульйону з каструлі або окропу. Варимо буряк 5-7 хвилин на невеликому вогні.
- Моркву і петрушку пасеруємо окремо від цибулі. Для цього розігріваємо сковороду, наливаємо олію. У гаряче масло додаємо петрушку і моркву. Смажимо на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини. Розігріваємо іншу пательню, наливаємо олію. Викладаємо цибулю. Пасеруємо її на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини.
- Потім додаємо гриби. Пасеровану цибулю обсмажуємо разом з нарізаними грибами на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини.
- У киплячий грибний бульйон кладемо нарізану капусту. Доводимо до кипіння. Потім додаємо варений буряк. Також томат-пюре і пасеруємо з грибами овочі, варимо до готовності (близько 20 хвилин) на невеликому вогні під кришкою.
- На сухій пательні пасеруємо борошно на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини. За 5-10 хвилин до закінчення варіння в борщ з грибами вводимо пасеровані борошно, цукор, спеції, сіль. Варимо ще 5-10 хвилин на невеликому вогні під кришкою.
"Фальшивий" гуляш з грибів
Інгредієнти:
- Печериці 200 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Часник 1 зубчик
- Перець болгарський 1 шт.
- Перець чилі гострий
- Картопля 4 шт.
- Корінь петрушки 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Петрушка
- Томатна паста
- Паприка солодка
- Кумин
- Олія соняшникова
Як приготувати гуляш з грибів:
- Цибулю, картоплю, болгарський перець наріжемо кубиками; подрібнити гострий перець. Вимиті печериці наріжемо тонкими пластинками. На соняшниковій олії на пательні підсмажити цибулю до прозорості.
- До цибулі додамо грибочки і під кришкою протушкуємо їх кілька хвилин. Потім кришку знімемо і підсмажимо гриби, поки не випарується зайва волога. Додамо до грибів і цибулі мелену паприку (можна суміш перців), пів склянки води і перемішаємо, щоб паприка рівномірно розійшлася.
- Далі додамо болгарський і гострий перець. Туди ж трохи часничку і кумин. Тушкуємо кілька хвилин. Черга за томатною пастою або ж свіжим помідором. І, нарешті, додаємо корінь петрушки, моркву і картоплю. Додамо води, щоб картопля була занурена ц воду, і ставимо гуляш тушкуватися під кришкою до готовності картоплі і коріння.
- Це займе хвилин 25-30. Якщо вода випарується, то можна додати ще. При подачі посиплемо гуляш з грибів зеленню петрушки. Це цілком самостійна страва, смачна і насичена.
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Підлива з грибів і м'яса до будь-якого гарніру
Інгредієнти:
- Філе куряче 1-2 шт.
- Печериці 400 г
- Сметана 400 г
- Цибуля 1 шт.
- Часник
- Борошно 2 ст.л.
- Вода 600 мл
- Сіль, перець
Як приготувати підливу з грибів:
- Нарізати дрібно філе і відправити обсмажуватися на олії. Нарізати дрібно печериці та відправити до м'яса. Посолити і поперчити. Додати дрібно нарізану цибулю і часник.
- До 2 ст.л. борошна додати трохи води і добре перемішати, щоб не було грудочок. Влити воду, що залишилася, перемішати в однорідну масу. В пательню викласти сметану, перемішати і влити борошно з водою. Додати спеції, сіль за смаком.
- Накрити кришкою і тушкувати підливу з грибів і м'яса на слабкому вогні 10-15 хвилин. Підлива з грибів і м'яса готова. Смачного!
Баклажанне рагу з лісовими грибами
Інгредієнти:
- Баклажани середні 2 шт.
- Кабачок 1 шт.
- Гриби лісові 700 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Перець солодкий червоний 1 шт.
- Помідори 3 шт.
- Часник 3 зубчики
- Зелень петрушки і кропу
- Сіль, перець, олія
Як приготувати баклажанне рагу з грибами:
- Гриби очистити від лісового сміття, промити проточною водою, нарізати дрібними кубиками і відварити 15-20 хвилин на маленькому вогні. Після закипання обов'язково зібрати піну.
- Готові гриби відкинути на друшляк і дати воді стекти. У перцю видалити насіння і нарізати м'якоть дрібними кубиками. Дрібно нарізати цибулю. Дрібними кубиками нарізати баклажани і кабачок.
- Помідори протерти на крупній тертці до шкурки. На розігрітій олії пасерувати цибулю до прозорості. Додати перець і тушкувати з цибулею 5 хвилин.
- Додати баклажани і кабачки. Тушкувати 10 хвилин. Додати помідори, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 15 хвилин. Додати гриби і смажити баклажанне рагу з грибами 10 хвилин. Посолити і поперчити. Додати порізану зелень, продавлений часник і через хвилину зняти рагу з грибами з вогню.
Деруни з грибами
Інгредієнти:
- Картопля 1 кг
- Яйце 1 шт.
- Борошно 2 ст.л.
- Сіль за смаком
- Сода 1/4 ч.л.
- Печериці 300 г
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Олія
Як приготувати грибні деруни:
- Картоплю і 1 середню цибулину очистити і натерти на крупній тертці. Додати яйце, борошно, сіль, соду. Добре перемішати.
- Розігріти пательню з олією. Смажити деруни до золотистої скоринки з обох сторін. Очистити 1 велику цибулину, нарізати півкільцями. Обсмажити на олії до прозорості. Печериці нарізати пластинами. Додати до цибулі. Посолити, поперчити. Обсмажити злегка.
- Перекласти деруни до грибочків і тушкувати все разом до випаровування рідини. Смачного!
Сирний соус з грибами і шпинатом
Інгредієнти:
- Гриби печериці свіжі 3 склянки
- Шпинат заморожений (відталий) 300 г
- Сир вершковий з травами і часником 0,5 склянки
- Вершки нежирні 0,25 склянки
- Фісташки несолоні (рубані)
- Олія волоського горіха 2 ст. л.
- Цибуля 1 пучок
- Часник 2 зубки
Як приготувати соус з грибами:
- У великій глибокій пательні розігріти олію волоського горіха, висипати зелену цибуля і часник, готувати, помішуючи, 1 хвилину. Потім додати гриби, перемішати, накрити кришкою, готувати на слабкому вогні близько 5 хвилин, до м'якого стану грибів.
- Викласти в пательню шпинат, готувати кілька хвилин. Додати сир, добре розмішати. Потім додати вершки і фісташки, довести сирний соус з грибами до дуже високої температури, але не допустити закипання.
Салат з грибів і курки
Інгредієнти:
- Грудка куряча 1 шт.
- Яйце куряче 2 шт.
- Сир твердий 100 г
- Гриби білі 150 г
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Олія соняшникова 20 г
- Майонез
- Сіль
Як приготувати смачний грибний салат:
- Цибулю почистити, нарізати. Грудку відварити в підсоленій воді. Охолодити. Порізати на шматочки. Обсмажити цибулю і гриби на соняшниковій олії до готовності.
- Яйця відварити. Порізати. Сир натерти на середній тертці. Всі інгредієнти змішати і заправити майонезом.
Білі гриби у вершках
Інгредієнти:
- Гриби білі 300 г
- Вершки 10% 200 мл
- Часник 1 зубчик
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Сіль за смаком
- Перець чорний горошком
- Перець запашний горошком
- Лавровий лист 1 шт.
- Масло вершкове
- Олія
Як приготувати гриби у вершках:
- Дрібними кубиками порізати цибулю. Подрібнити часник. Гриби нарізати кубиками або уздовж пластинками. Обсмажити цибулю до золотистого кольору на суміші вершкового масла і рослинної олії, зняти її з пательні.
- У тій самій суміші обсмажити гриби до рум'яності. Додати вершки, чорний і запашний перець. Тушкувати смажені гриби у вершках під кришкою треба хвилин 15-20 на помірному вогні.
- Додати часник, обсмажену цибулю, лавровий лист, посолити за смаком, протушкувати ще хвилини 3. Білі гриби у вершках готові. Смачного!
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