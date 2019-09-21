Страви з грибами: найкращі рецепти з фото

Урізноманітнити щоденну або святкову трапезу допоможуть страви з грибів. Рецепти з грибами завжди ароматні, смачні й дуже апетитно виглядають. Прості рецепти страв з грибів займуть мало часу і підійдуть для вечері.

Борщ з грибами

Інгредієнти:

Гриби сухі 50 г

Буряк 600 г

Капуста білокачанна 400 г

Морква 120 г

Цибуля ріпчаста 120 г

Корінь петрушки 30 г

Томат-пюре 80 г

Олія ​​50 мл

Борошно 25 г

Цукор 25 г

Бульйон грибний 1800 г

Сметана 50 г

Перець

Сіль

Борщ з грибами

Як приготувати грибний борщ:

З сухих білих грибів готуємо грибний бульйон. Гриби замочуємо на 1-2 години. Потім воду проціджуємо. Гриби промиваємо, заливаємо водою, доводимо до кипіння. Варимо на невеликому вогні до м'якості грибів. Відварені гриби промиваємо та нарізаємо шматочками або соломкою. Буряк чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Капусту нарізаємо соломкою. Моркву і корінь петрушки чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо соломкою. Розігріваємо пательню, додаємо олію, викладаємо буряк. Тушкуємо на невеликому вогні, помішуючи, 5 хвилин. Можна додати трохи лимонного соку. Додаємо 50-100 мл бульйону з каструлі або окропу. Варимо буряк 5-7 хвилин на невеликому вогні. Моркву і петрушку пасеруємо окремо від цибулі. Для цього розігріваємо сковороду, наливаємо олію. У гаряче масло додаємо петрушку і моркву. Смажимо на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини. Розігріваємо іншу пательню, наливаємо олію. Викладаємо цибулю. Пасеруємо її на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини. Потім додаємо гриби. Пасеровану цибулю обсмажуємо разом з нарізаними грибами на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини. У киплячий грибний бульйон кладемо нарізану капусту. Доводимо до кипіння. Потім додаємо варений буряк. Також томат-пюре і пасеруємо з грибами овочі, варимо до готовності (близько 20 хвилин) на невеликому вогні під кришкою. На сухій пательні пасеруємо борошно на середньому вогні, помішуючи, 1-2 хвилини. За 5-10 хвилин до закінчення варіння в борщ з грибами вводимо пасеровані борошно, цукор, спеції, сіль. Варимо ще 5-10 хвилин на невеликому вогні під кришкою.

"Фальшивий" гуляш з грибів

Інгредієнти:

Печериці 200 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 1 зубчик

Перець болгарський 1 шт.

Перець чилі гострий

Картопля 4 шт.

Корінь петрушки 1 шт.

Морква 1 шт.

Петрушка

Томатна паста

Паприка солодка

Кумин

Олія соняшникова

"Фальшивий" гуляш з грибів

Як приготувати гуляш з грибів:

Цибулю, картоплю, болгарський перець наріжемо кубиками; подрібнити гострий перець. Вимиті печериці наріжемо тонкими пластинками. На соняшниковій олії на пательні підсмажити цибулю до прозорості. До цибулі додамо грибочки і під кришкою протушкуємо їх кілька хвилин. Потім кришку знімемо і підсмажимо гриби, поки не випарується зайва волога. Додамо до грибів і цибулі мелену паприку (можна суміш перців), пів склянки води і перемішаємо, щоб паприка рівномірно розійшлася. Далі додамо болгарський і гострий перець. Туди ж трохи часничку і кумин. Тушкуємо кілька хвилин. Черга за томатною пастою або ж свіжим помідором. І, нарешті, додаємо корінь петрушки, моркву і картоплю. Додамо води, щоб картопля була занурена ц воду, і ставимо гуляш тушкуватися під кришкою до готовності картоплі і коріння. Це займе хвилин 25-30. Якщо вода випарується, то можна додати ще. При подачі посиплемо гуляш з грибів зеленню петрушки. Це цілком самостійна страва, смачна і насичена.

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Підлива з грибів і м'яса до будь-якого гарніру

Інгредієнти:

Філе куряче 1-2 шт.

Печериці 400 г

Сметана 400 г

Цибуля 1 шт.

Часник

Борошно 2 ст.л.

Вода 600 мл

Сіль, перець

Підлива з грибів і м'яса до будь-якого гарніру

Як приготувати підливу з грибів:

Нарізати дрібно філе і відправити обсмажуватися на олії. Нарізати дрібно печериці та відправити до м'яса. Посолити і поперчити. Додати дрібно нарізану цибулю і часник. До 2 ст.л. борошна додати трохи води і добре перемішати, щоб не було грудочок. Влити воду, що залишилася, перемішати в однорідну масу. В пательню викласти сметану, перемішати і влити борошно з водою. Додати спеції, сіль за смаком. Накрити кришкою і тушкувати підливу з грибів і м'яса на слабкому вогні 10-15 хвилин. Підлива з грибів і м'яса готова. Смачного!

Баклажанне рагу з лісовими грибами

Інгредієнти:

Баклажани середні 2 шт.

Кабачок 1 шт.

Гриби лісові 700 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Перець солодкий червоний 1 шт.

Помідори 3 шт.

Часник 3 зубчики

Зелень петрушки і кропу

Сіль, перець, олія

Баклажанне рагу з лісовими грибами

Як приготувати баклажанне рагу з грибами:

Гриби очистити від лісового сміття, промити проточною водою, нарізати дрібними кубиками і відварити 15-20 хвилин на маленькому вогні. Після закипання обов'язково зібрати піну. Готові гриби відкинути на друшляк і дати воді стекти. У перцю видалити насіння і нарізати м'якоть дрібними кубиками. Дрібно нарізати цибулю. Дрібними кубиками нарізати баклажани і кабачок. Помідори протерти на крупній тертці до шкурки. На розігрітій олії пасерувати цибулю до прозорості. Додати перець і тушкувати з цибулею 5 хвилин. Додати баклажани і кабачки. Тушкувати 10 хвилин. Додати помідори, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 15 хвилин. Додати гриби і смажити баклажанне рагу з грибами 10 хвилин. Посолити і поперчити. Додати порізану зелень, продавлений часник і через хвилину зняти рагу з грибами з вогню.

Деруни з грибами

Інгредієнти:

Картопля 1 кг

Яйце 1 шт.

Борошно 2 ст.л.

Сіль за смаком

Сода 1/4 ч.л.

Печериці 300 г

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Олія

Деруни з грибами

Як приготувати грибні деруни:

Картоплю і 1 середню цибулину очистити і натерти на крупній тертці. Додати яйце, борошно, сіль, соду. Добре перемішати. Розігріти пательню з олією. Смажити деруни до золотистої скоринки з обох сторін. Очистити 1 велику цибулину, нарізати півкільцями. Обсмажити на олії до прозорості. Печериці нарізати пластинами. Додати до цибулі. Посолити, поперчити. Обсмажити злегка. Перекласти деруни до грибочків і тушкувати все разом до випаровування рідини. Смачного!

Сирний соус з грибами і шпинатом

Інгредієнти:

Гриби печериці свіжі 3 склянки

Шпинат заморожений (відталий) 300 г

Сир вершковий з травами і часником 0,5 склянки

Вершки нежирні 0,25 склянки

Фісташки несолоні (рубані)

Олія волоського горіха 2 ст. л.

Цибуля 1 пучок

Часник 2 зубки

Сирний соус з грибами і шпинатом

Як приготувати соус з грибами:

У великій глибокій пательні розігріти олію волоського горіха, висипати зелену цибуля і часник, готувати, помішуючи, 1 хвилину. Потім додати гриби, перемішати, накрити кришкою, готувати на слабкому вогні близько 5 хвилин, до м'якого стану грибів. Викласти в пательню шпинат, готувати кілька хвилин. Додати сир, добре розмішати. Потім додати вершки і фісташки, довести сирний соус з грибами до дуже високої температури, але не допустити закипання.

Салат з грибів і курки

Інгредієнти:

Грудка куряча 1 шт.

Яйце куряче 2 шт.

Сир твердий 100 г

Гриби білі 150 г

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Олія соняшникова 20 г

Майонез

Сіль

Салат з грибів і курки

Як приготувати смачний грибний салат:

Цибулю почистити, нарізати. Грудку відварити в підсоленій воді. Охолодити. Порізати на шматочки. Обсмажити цибулю і гриби на соняшниковій олії до готовності. Яйця відварити. Порізати. Сир натерти на середній тертці. Всі інгредієнти змішати і заправити майонезом.

Білі гриби у вершках

Інгредієнти:

Гриби білі 300 г

Вершки 10% 200 мл

Часник 1 зубчик

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Сіль за смаком

Перець чорний горошком

Перець запашний горошком

Лавровий лист 1 шт.

Масло вершкове

Олія

Гриби у вершках

Як приготувати гриби у вершках:

Дрібними кубиками порізати цибулю. Подрібнити часник. Гриби нарізати кубиками або уздовж пластинками. Обсмажити цибулю до золотистого кольору на суміші вершкового масла і рослинної олії, зняти її з пательні. У тій самій суміші обсмажити гриби до рум'яності. Додати вершки, чорний і запашний перець. Тушкувати смажені гриби у вершках під кришкою треба хвилин 15-20 на помірному вогні. Додати часник, обсмажену цибулю, лавровий лист, посолити за смаком, протушкувати ще хвилини 3. Білі гриби у вершках готові. Смачного!

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