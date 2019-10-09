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Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному

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Лайфхак / viralstat

Зібрали для вас круту добірку практичних ідей, які стануть в пригоді у житті всіх без винятку!

Якщо часто помиляєтеся з кількістю спагеті на одну порцію, то в цьому вам допоможе горлечко пластикової пляшки. Це порція спагеті рівно на одного.

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Щоб ваш чай або кава швидше охололи, помістіть в чашку з гарячим напоєм 2-3 чайних ложки. Метал швидко забере тепло.

Щоб їжа при смаженні не прилипала, під час розжарювання пательні посипте її дно жменею солі. Потім помийте пательню під проточною водою, змастіть рослинною олією і ще раз добре просмажте. Далі можете приступати до смаження.

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Якщо вирішили пофарбувати щось в будинку, то не забудьте зафіксувати на банку з фарбою гумку, за допомогою якої ви зможете видаляти надлишки фарби на пензлику.

Якщо раптом ви щось натиснули на клавіатурі і помітили, що букви на екрані стали великими, то вас врятує комбінація CTRL + 0, за допомогою якої ви скасуєте масштабування і повернете все в початкове положення.

Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному - фото 360646

Хлопцям на замітку: якщо не знаєте, чим порадувати свою дівчину на день народження, то скажіть, що вже придбали для неї подарунок. От побачите, в нетерпінні вона почне перебирати все, що хоче, а вам це тільки на руку. Тепер ви точно знаєте, чого треба вашій коханій.

Маленькі ґудзики на одязі раз у раз відлітають і можуть легко загубитися. Щоб не допустити цього, покрийте їх в пришитому вигляді прозорим лаком для нігтів.

Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному - фото 360644

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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