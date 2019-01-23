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Як замерзає Ніагарський водоспад: фоторепортаж з мережі

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Як замерзає Ніагарський водоспад: - фото 1
Як замерзає Ніагарський водоспад: / instagram.com/skoat

Похолодання призвели до часткового замерзання Ніагарського водоспаду, перетворивши його у казкову льодову скульптуру. Зацініть, як це виглядає!

У США прийшло різке похолодання, через яке у Північній Америці замерзла частина знаменитого Ніагарського водоспаду. Сніговий шторм та зниження температури до -20 перетворило улюблене туристичне місце у льодову скульптуру. Користувачі соцмереж активно ділиться кадрами водоспаду, і це варто побачити:

І ще: Як відчинити замерзлу машину: корисні лайфхаки для водіїв

instagram.com/skoat - фото 303115
instagram.com/skoat
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instagram.com/iamlonglost
instagram.com/rsinews - фото 303119
instagram.com/rsinews
instagram.com/findit.flauntit - фото 303121
instagram.com/findit.flauntit
instagram.com/livelovecanada/ - фото 303124
instagram.com/livelovecanada/
instagram.com/sz - фото 303126
instagram.com/sz
instagram.com/christine_chess - фото 303128
instagram.com/christine_chess

І ще: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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