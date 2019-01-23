Як замерзає Ніагарський водоспад: фоторепортаж з мережі

Похолодання призвели до часткового замерзання Ніагарського водоспаду, перетворивши його у казкову льодову скульптуру. Зацініть, як це виглядає!

У США прийшло різке похолодання, через яке у Північній Америці замерзла частина знаменитого Ніагарського водоспаду. Сніговий шторм та зниження температури до -20 перетворило улюблене туристичне місце у льодову скульптуру. Користувачі соцмереж активно ділиться кадрами водоспаду, і це варто побачити:

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instagram.com/skoat

instagram.com/iamlonglost

instagram.com/rsinews

instagram.com/findit.flauntit

instagram.com/livelovecanada/

instagram.com/sz

instagram.com/christine_chess

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