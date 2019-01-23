Як відчинити замерзлу машину: корисні лайфхаки для водіїв

Якщо механізми замків і ущільнювачі дверей замерзли намертво – не панікуйте. Ось перевірені способи швидко потрапити в салон автівки і корисні поради, які допоможуть уникнути проблем в майбутньому.

Взимку водії часто не можуть відчинити машину. Причина – у перепаді температур: накопичена під час відлиги волога замерзає, намертво "прихоплюючи" механізми замків і ущільнювачі дверей. Як правило, це трапляється, коли ми дуже поспішаємо.

Як відімкнути замерзлий замок

В обладнаних охоронною сигналізацією автомобілях можна відкрити замок за допомогою брелока. Однак при низьких температурах в ньому частенько сідає батарейка, тож доводиться відчиняти двері ключем. І тут є три способи.

Не забудьте перевірити всі двері, а не тільки водійські. У хетчбеки і позашляховики можна також потрапити через багажник.

Спосіб 1. Кришимо

Якщо замок замерз несильно і вам вдалося вставити ключ в свердловину, спробуйте розкришити лід всередині, обертаючи ключ з боку в бік. Дійте обережно, не прикладайте великих зусиль. Переборщите – і до крижаного покриву додадуться ще залишки зламаного ключа.

Замерзла машина

Якщо водійські двері не піддаються, спробуйте виконати процедуру з пасажирськими.

Спосіб 2. Гріємо

Якщо повернути ключ у замку не виходить, можна спробувати розтопити лід. Найпростіше – нагріти запальничкою сам ключ.

Більш дієвий варіант – вставити в замок тонкий металевий предмет і нагрівати вже його, передаючи тепло всередину механізму. У ролі провідника підійде шпилька для волосся, шматок дроту або розігнуте кільце від ключів.

Чого не варто робити – то це лити гарячу воду: на морозі вона одразу охолоне і замерзне, ще більше ускладнивши проблему.

Інша шкідлива порада – подути в замкову щілину. Тепла вашого дихання все одно не вистачить, щоб розтопити лід, а ось утворений конденсат тут же замерзне.

Спосіб 3. Розморожуємо

Найкращий вихід – скористатися спеціальним розморожувальним спреєм, так званим "рідким ключем". Балончик потрібно прикласти до замка і натиснути на розпилювач кілька раз. Рідина на основі спирту розтопить лід, а мастило попередить корозію і захистить від подальшого замерзання.

Якщо "рідкого ключа" під рукою немає, але поруч є аптека, можна купити спирт, шприц і зробити замку "ін'єкцію": ефект буде той же.

Силіконовий спрей

А ось пшикати в замок WD-40 та інші рідини на основі гасу – не варто. Вони мало допоможуть проти льоду, але при цьому змиють з механізму все мастило.

Як відчинити примерзлі двері

Відімкнути замок – це лише півсправи, адже, щоб потрапити в машину, потрібно ще відчинити двері. Через більшу площу вони, а вірніше гумові ущільнювачі, примерзають до кузова набагато сильніше.

У жодному разі не варто щосили смикати за ручку: двері навряд чи зрушаться з місця, а ось ручка може відвалитися. Щоб відкрити примерзлі двері, потрібно обстукати їх кулаком по всьому периметру, при цьому натискаючи на них. Так ви зімнете ущільнювач, лід на ньому розкришиться і звільнить двері з полону.

Також можна спробувати похитати машину з боку в бік.

У хетчбеків і універсалів спробуйте кілька разів різко зачинити багажник, якщо зможете відкрити його, звичайно. Потік повітря підштовхне двері зсередини.

Як відчинити замерзлі вікна

Особливої потреби відкривати вікна немає, якщо ви не збираєтеся протерти бічні дзеркала прямо з салону. Однак, щоб не зіпсувати ненароком механізми склопідйомників, краще не намагатися опустити обмерзле скло до того, як салон прогріється.

Коли лід розтане, вікна можна відчинити і теж обробити силіконовим мастилом там, де прилягає ущільнювач.

Не варто чистити дзеркала скребком: він залишає подряпини і може пошкодити покриття антивідблиску.

Чистити вікна взимку треба обережно

Якщо ваше авто не обладнане електропідігрівом дзеркал, спробуйте очистити їх від криги теплим повітрям. Коли машина прогріється, скеруйте через відчинене вікно струмінь повітря з обігрівача.

Поради, як не дати машині замерзнути

Протирайте насухо ущільнювачі дверей і обробляйте їх силіконовим спреєм.

Перш ніж поставити машину на стоянку, дайте їй охолонути. Провітріть салон, відчинивши всі двері і багажник, щоб волога випарувалася або замерзла.

Обов'язково обробіть всі замки вологовідштовхувальним мастилом на силіконовій основі.

При постійному підмерзанні замків добре просушіть їх, поставивши авто в теплий гараж або на підземну стоянку. Машина прогріється, і тоді вся волога випарується.

Коли залишаєте машину на ніч, прибирайте сніг зверху і знизу дверей.

І не забувайте устелювати підлогу газетами. Вони вберуть розталий сніг і вологість в салоні зменшиться.

Завжди стежте за тим, щоб після миття авто як слід просушили. Мийник повинен продути стисненим повітрям ущільнювачі вікон, щітки склоочисника, форсунки омивача, а також замки, дверні ручки і люк паливного баку.

Авто у снігу

А як ви потрапляєте в замерзлу машину взимку? Діліться порадами в коментарях!

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