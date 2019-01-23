На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як відчинити замерзлу машину: корисні лайфхаки для водіїв
-
- 344
Якщо механізми замків і ущільнювачі дверей замерзли намертво – не панікуйте. Ось перевірені способи швидко потрапити в салон автівки і корисні поради, які допоможуть уникнути проблем в майбутньому.
Взимку водії часто не можуть відчинити машину. Причина – у перепаді температур: накопичена під час відлиги волога замерзає, намертво "прихоплюючи" механізми замків і ущільнювачі дверей. Як правило, це трапляється, коли ми дуже поспішаємо.
Як відімкнути замерзлий замок
В обладнаних охоронною сигналізацією автомобілях можна відкрити замок за допомогою брелока. Однак при низьких температурах в ньому частенько сідає батарейка, тож доводиться відчиняти двері ключем. І тут є три способи.
Не забудьте перевірити всі двері, а не тільки водійські. У хетчбеки і позашляховики можна також потрапити через багажник.
Спосіб 1. Кришимо
Якщо замок замерз несильно і вам вдалося вставити ключ в свердловину, спробуйте розкришити лід всередині, обертаючи ключ з боку в бік. Дійте обережно, не прикладайте великих зусиль. Переборщите – і до крижаного покриву додадуться ще залишки зламаного ключа.
Якщо водійські двері не піддаються, спробуйте виконати процедуру з пасажирськими.
Спосіб 2. Гріємо
Якщо повернути ключ у замку не виходить, можна спробувати розтопити лід. Найпростіше – нагріти запальничкою сам ключ.
Більш дієвий варіант – вставити в замок тонкий металевий предмет і нагрівати вже його, передаючи тепло всередину механізму. У ролі провідника підійде шпилька для волосся, шматок дроту або розігнуте кільце від ключів.
Чого не варто робити – то це лити гарячу воду: на морозі вона одразу охолоне і замерзне, ще більше ускладнивши проблему.
Інша шкідлива порада – подути в замкову щілину. Тепла вашого дихання все одно не вистачить, щоб розтопити лід, а ось утворений конденсат тут же замерзне.
Спосіб 3. Розморожуємо
Найкращий вихід – скористатися спеціальним розморожувальним спреєм, так званим "рідким ключем". Балончик потрібно прикласти до замка і натиснути на розпилювач кілька раз. Рідина на основі спирту розтопить лід, а мастило попередить корозію і захистить від подальшого замерзання.
Якщо "рідкого ключа" під рукою немає, але поруч є аптека, можна купити спирт, шприц і зробити замку "ін'єкцію": ефект буде той же.
А ось пшикати в замок WD-40 та інші рідини на основі гасу – не варто. Вони мало допоможуть проти льоду, але при цьому змиють з механізму все мастило.
Як відчинити примерзлі двері
Відімкнути замок – це лише півсправи, адже, щоб потрапити в машину, потрібно ще відчинити двері. Через більшу площу вони, а вірніше гумові ущільнювачі, примерзають до кузова набагато сильніше.
У жодному разі не варто щосили смикати за ручку: двері навряд чи зрушаться з місця, а ось ручка може відвалитися. Щоб відкрити примерзлі двері, потрібно обстукати їх кулаком по всьому периметру, при цьому натискаючи на них. Так ви зімнете ущільнювач, лід на ньому розкришиться і звільнить двері з полону.
Також можна спробувати похитати машину з боку в бік.
У хетчбеків і універсалів спробуйте кілька разів різко зачинити багажник, якщо зможете відкрити його, звичайно. Потік повітря підштовхне двері зсередини.
Як відчинити замерзлі вікна
Особливої потреби відкривати вікна немає, якщо ви не збираєтеся протерти бічні дзеркала прямо з салону. Однак, щоб не зіпсувати ненароком механізми склопідйомників, краще не намагатися опустити обмерзле скло до того, як салон прогріється.
Коли лід розтане, вікна можна відчинити і теж обробити силіконовим мастилом там, де прилягає ущільнювач.
Не варто чистити дзеркала скребком: він залишає подряпини і може пошкодити покриття антивідблиску.
Якщо ваше авто не обладнане електропідігрівом дзеркал, спробуйте очистити їх від криги теплим повітрям. Коли машина прогріється, скеруйте через відчинене вікно струмінь повітря з обігрівача.
Поради, як не дати машині замерзнути
- Протирайте насухо ущільнювачі дверей і обробляйте їх силіконовим спреєм.
- Перш ніж поставити машину на стоянку, дайте їй охолонути. Провітріть салон, відчинивши всі двері і багажник, щоб волога випарувалася або замерзла.
- Обов'язково обробіть всі замки вологовідштовхувальним мастилом на силіконовій основі.
- При постійному підмерзанні замків добре просушіть їх, поставивши авто в теплий гараж або на підземну стоянку. Машина прогріється, і тоді вся волога випарується.
- Коли залишаєте машину на ніч, прибирайте сніг зверху і знизу дверей.
- І не забувайте устелювати підлогу газетами. Вони вберуть розталий сніг і вологість в салоні зменшиться.
- Завжди стежте за тим, щоб після миття авто як слід просушили. Мийник повинен продути стисненим повітрям ущільнювачі вікон, щітки склоочисника, форсунки омивача, а також замки, дверні ручки і люк паливного баку.
А як ви потрапляєте в замерзлу машину взимку? Діліться порадами в коментарях!
Читайте також: Renault презентувала крос-версію седана Logan
-
09:26Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг