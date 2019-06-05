Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Поради, які допоможуть офісним працівникам залишатися здоровими

  • 17
Фахівці поділились корисними порадами - фото 1
Фахівці поділились корисними порадами

Сидяча робота в офісі пов'язана з багатьма ризиками для здоров'я. Фахівці дали кілька порад, які допоможуть підтримати здоров'я при багатогодинному сидінні за столом. Ділимось ними з вами!

Не сидіть постійно. За словами лікаря-кардіолога, офісним працівникам потрібно регулярно підніматися зі стільця і ​​ходити. Щонайменше слід вставати раз на годину. Найкориснішою в такі моменти лікар вважає ходьбу сходами, тому він радить підніматися та спускатися пішки на два-три поверхи.

І ще: Ось чому жінкам необхідно пересідати на велосипеди

Тягнути стопи. Більшість тих, хто сидить за столом, роблять обертальні рухи стопами, щоб уникнути застою крові. Лікар зазначив, що правильніше робити іншу вправу, при виконанні якої потрібно тягнути стопи від себе і на себе, – що важливо, повільно. Така вправа стимулює литкові м'язи, попереджається розвиток варикозу, тромбів, покращує кровопостачання серця та головного мозку.

Регулярно розминайтесь при роботі за комп'ютером - фото 332104

Катати стопами предмети. Таку пораду дала тренер Марина Сасс. Під столом корисно катуляти стопами підручні предмети – такі дії сприяють зняттю напруги, допомагають підтримати опорну функцію стоп.

Робити вправи в положенні сидячи. За словами експертів, сидячи на кріслі, можна по черзі розгинати ноги або піднімати їх і фіксувати в положенні паралельно підлозі. Варіанти інших вправ – стискати еспандер для кистей, напружувати прес, втягуючи живіт, виконувати вправи Кегеля, напружувати сідниці.

Полегшувати навантаження. При тривалому сидінні на кріслі важливо не тримати весь час ноги опущеними на підлогу, це сприяє порушенню кровообігу в кінцівках, підвищує ризики варикозу та тромбофлебіту. Час від часу під ноги слід підставляти опору, щоб вони могли прийняти горизонтальне положення і відпочити. Під спину, у свою чергу, лікарі радять знайти подушку, яка б підпирала хребет в області попереку. Така опора захищає хребці від перевантаження.

Облаштуйте свій робочий простір - фото 332103

Читайте також: Прості звички для чистого повітря у квартирі

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • Вчора, 15:14
  • 1024
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • Вчора, 08:55
  • 17299
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1184
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Робота