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Поради, які допоможуть офісним працівникам залишатися здоровими
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Сидяча робота в офісі пов'язана з багатьма ризиками для здоров'я. Фахівці дали кілька порад, які допоможуть підтримати здоров'я при багатогодинному сидінні за столом. Ділимось ними з вами!
Не сидіть постійно. За словами лікаря-кардіолога, офісним працівникам потрібно регулярно підніматися зі стільця і ходити. Щонайменше слід вставати раз на годину. Найкориснішою в такі моменти лікар вважає ходьбу сходами, тому він радить підніматися та спускатися пішки на два-три поверхи.
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Тягнути стопи. Більшість тих, хто сидить за столом, роблять обертальні рухи стопами, щоб уникнути застою крові. Лікар зазначив, що правильніше робити іншу вправу, при виконанні якої потрібно тягнути стопи від себе і на себе, – що важливо, повільно. Така вправа стимулює литкові м'язи, попереджається розвиток варикозу, тромбів, покращує кровопостачання серця та головного мозку.
Катати стопами предмети. Таку пораду дала тренер Марина Сасс. Під столом корисно катуляти стопами підручні предмети – такі дії сприяють зняттю напруги, допомагають підтримати опорну функцію стоп.
Робити вправи в положенні сидячи. За словами експертів, сидячи на кріслі, можна по черзі розгинати ноги або піднімати їх і фіксувати в положенні паралельно підлозі. Варіанти інших вправ – стискати еспандер для кистей, напружувати прес, втягуючи живіт, виконувати вправи Кегеля, напружувати сідниці.
Полегшувати навантаження. При тривалому сидінні на кріслі важливо не тримати весь час ноги опущеними на підлогу, це сприяє порушенню кровообігу в кінцівках, підвищує ризики варикозу та тромбофлебіту. Час від часу під ноги слід підставляти опору, щоб вони могли прийняти горизонтальне положення і відпочити. Під спину, у свою чергу, лікарі радять знайти подушку, яка б підпирала хребет в області попереку. Така опора захищає хребці від перевантаження.
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