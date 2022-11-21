Як захистити лобове скло від обледеніння: актуальний лайфхак для водіїв

З настанням зими у водіїв додалося клопотів: зранку потрібно відчистити, а інколи буквально й відкопати машину зі снігу, а ще – прибрати з лобового скла лід. Однак цього можна й уникнути. Ділимося лайфхаком, як запобігти зледенінню вітрового скла.

Мабуть, кожен водій стикався взимку з ситуацією, коли автомобіль не лише присипало снігом, а й скло покрилося льодом, що різко погіршує огляд. Тож розповідаємо на Радіо MAXIMUM, що зробити, аби скло не покривалося льодяним шаром. Ця хитрість неабияк зекономить тобі час на підготовку машини до їзди.

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Спочатку розберемося, чому відбувається зледеніння. Причина – висока вологість повітря у салоні машини. Через різницю температур ззовні і всередині вікна спочатку запотівають, а потім замерзають. Як зменшити вологість в салоні:

Під час руху в зимовий час у салоні має відбуватися постійна циркуляція повітря, бажано теплого. Обдув потрібно направити на лобове та бічні вікна.

Взимку краще користуватися килимками з текстилю, ніж гумовим. Текстильні килимки вбирають вологу, тоді як на гумових збираються калюжі, що й підвищує вологість в автомобілі.

Як запобігти замерзанню скла на ранок

За 5-10 хвилин до приїзду до місця паркування вимкни пічку в салоні та відкрий вікно. Припаркувавши машину, увімкни двірники на кілька секунд, аби вони змили вологу, яка накопичилася. Відкрий двері авто на кілька хвилин. Це допоможе зрівняєте температури повітря всередині та ззовні. І лід не утворюватиметься.

Можна застосувати навіть старий народний метод. У тканинну серветку насипати сіль та протерти зсередини вікна.

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