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Як заготувати малину на зиму: три різні способи від шеф-кухаря
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Євген Клопотенко нагадав своїм підписникам про важливість робити заготівлю на зиму й запропонував способи, як не пропустити сезон малини й насолодитися нею взимку: варити варення, робити консервації, сушити та заморожувати ягоди тощо. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Український популярний шеф-кухар поділився інформацією, яка буде актуальна для тих, хто планує робити запаси малини на зиму. Євген Клопотенко відповів на питання, як малину морозити, як варити варення, як її засушити. Зауважте, що пік сезону малини припадає на липень та вересень.
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Як заморозити малину
Якщо ви збирали малину самі й впевнені, що вона не оброблена, то можна її не мити перед замороженням. Гнилу викиньте. Якщо малина з магазину, то по кілька жмень ягід помийте під холодною водою в друшляку. Потім просушіть в один шар ягід на паперовому рушнику протягом 4-5 годин. Далі заморожуйте у герметичних невеличких пакетах, які вміщають кілька порцій малини.
Чим рідше ви відкриваєте пакет, тим ягоди менше звітрюються. Термін придатності – до 12 місяців.
Заморозити малину цілими ягодами можна на дощечці чи тарілці в морозилці. Застеліть рушником чи фольгою, викладіть ягоди на відстані 2 см. Після повного замороження, можна скласти у герметичний пакет.
Розморожувати малину можна в холодильнику (чи при кімнатній температурі не вище 20 градусів тепла) на тарілці в один шар.
Заморозити пюре з малини теж легко – перебийте ягоди блендером до однорідного стану, розлийте у форми для кексів, тримайте у морозилці до повного замороження. Далі перекладіть у герметичні пакети або одразу вливайте у пакет.
Як засушити малину
Найкраще висушити малину на електросушарці протягом 20 годин. Також можна засушити у духовці – викладіть ягоди на пергамент, при температурі 60 градусів тримайте протягом 6 або більше годин в духовці у режимі конвекції. Дверцята залишіть трохи відкритими для циркуляції повітря і постійно стежте за малиною. Засушені ягоди зберігайте у скляних банках з кришками.
Як приготувати варення з малини
Для приготування варення з малини використовуйте пропорцію ягід з цукром 2:1 – рідка консистенція. За умов пропорцій 1:1 – тягуча консистенція.
При приготуванні варення часто утворюється пінка. Її можна не знімати, якщо ви зберігатимете готове варення у холодильнику протягом 4 місяців. Пінку приберіть, якщо плануєте закочувати варення у банки. Інакше – може з'явитися пліснява.
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