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Ектор Хіменес-Браво приготував страву зі свого меню: рецепт курки в кисло-солодкому соусі
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Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати курку в кисло-солодкому соусі. Скуштуйте і ви!
Зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курку, як у його ресторанах "БАО". Якщо не маєте можливості відвідати заклад, то можете смакувати вдома куркою у кисло-солодкому соусі. До того ж це улюблена страва Ектора!
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Інгредієнти:
- Куряче стегно – 150 грамів
- Сіль, перець
- Крохмаль – 10 грамів
- Солодкий перець – 60 грамів
- Цибуля – 30 грамів
- Манго – 30 грамів
Інгредієнти на соус:
- Томатна паста – 50 мл
- Яблучний оцет – 20 мл
- Цукор – 30 грамів
- Вода – 20-30 мл
- Кунжут
- Цибуля зелена
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