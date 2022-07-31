Ектор Хіменес-Браво приготував страву зі свого меню: рецепт курки в кисло-солодкому соусі

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати курку в кисло-солодкому соусі. Скуштуйте і ви!

Зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курку, як у його ресторанах "БАО". Якщо не маєте можливості відвідати заклад, то можете смакувати вдома куркою у кисло-солодкому соусі. До того ж це улюблена страва Ектора!

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Інгредієнти:

Куряче стегно – 150 грамів

Сіль, перець

Крохмаль – 10 грамів

Солодкий перець – 60 грамів

Цибуля – 30 грамів

Манго – 30 грамів

Інгредієнти на соус:

Томатна паста – 50 мл

Яблучний оцет – 20 мл

Цукор – 30 грамів

Вода – 20-30 мл

Кунжут

Цибуля зелена

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