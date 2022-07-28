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Запечений перець у духовці: рецепт найпростішої закуски

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Запечений перець у духовці: рецепт найпростішої закуски - фото 1

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з підписниками кулінарним секретом, як приготувати смачний запечений перець у духовці. Спробуйте й ви таку страву!

Зауважте, що з такими перцями смачно робити брускети. Також можна використовувати у салати чи як додатковий гарнір.

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Інгредієнти:

  • 1 кг перців
  • 2 зубчики часнику
  • Трохи кінзи та петрушки
  • Оливкову олію або запашну домашню
  • Сіль
  • Бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет)
  • М'який козячий молодий сир або бринзу

Рецепт запеченого перцю:

  1. У перцю видалив насіння і розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією. Поставив у розігріту духовку – режим верхнього нагріву разом з обдувом.
  2. Зачекати поки поверхня (шкірка) перців прямо майже уся згорить. Не хвилюйтесь – так треба!
  3. Дістаньте готові перці, накрийте фольгою, можна ще рушником. Зачекайте поки охолоне.
  4. Очистьте перці від шкірочки. Додайте до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте!
  5. Подавайте зі шматочками молодого сиру як закуску.

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