Запечений перець у духовці: рецепт найпростішої закуски

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з підписниками кулінарним секретом, як приготувати смачний запечений перець у духовці. Спробуйте й ви таку страву!

Зауважте, що з такими перцями смачно робити брускети. Також можна використовувати у салати чи як додатковий гарнір.

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував смачну м'ясну страву: рецепт курки по-корейськи

Інгредієнти:

1 кг перців

2 зубчики часнику

Трохи кінзи та петрушки

Оливкову олію або запашну домашню

Сіль

Бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет)

М'який козячий молодий сир або бринзу

Рецепт запеченого перцю:

У перцю видалив насіння і розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією. Поставив у розігріту духовку – режим верхнього нагріву разом з обдувом. Зачекати поки поверхня (шкірка) перців прямо майже уся згорить. Не хвилюйтесь – так треба! Дістаньте готові перці, накрийте фольгою, можна ще рушником. Зачекайте поки охолоне. Очистьте перці від шкірочки. Додайте до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте! Подавайте зі шматочками молодого сиру як закуску.

До теми: Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви