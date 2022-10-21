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Як за 7 хвилин налаштуватися на робочий лад: прості поради
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Уранці насамперед виконайте кілька простих дій, і побачите, як продуктивність і налаштування змінюються на краще. А найцінніше те, що займе усе це лічені хвилини.
Спершу вам потрібно знайти спокійний куточок. Підказка для тих, хто працює в офісах типу open space: це не ваше робоче місце. Машина теж не підійде – довкола занадто багато того, що відволікатиме увагу, пише Lifehacker. Швидше за все, зручніше буде у фоє чи на балконі. Можна приїхати раніше, щоб ніхто не заважав.
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Ще вам знадобиться блокнот або зошит для записів (переконайтеся, що у вас є ручка). І, звичайно, буде потрібно годинник. Інакше, як ви зможете засікати час і бути впевненим, що вклалися рівно за сім хвилин. Виконайте послідовність дій
Перша хвилина – очистьте свій розум
Ми не збираємось заглиблюватися у релігійні питання, влаштовувати проповіді чи закликати всіх медитувати. Але кожній людині на планеті, якій доводиться працювати, життєво необхідно слідувати цій загальновідомій істині. Вам потрібно очистити розум.
Відкладіть убік телефон із безліччю вхідних або планшет, який ви не випускаєте з рук. У наступні сім хвилин вони вам ні до чого. Очистити голову від думок – значить з'явитися на роботу, постаратися забути про домашні справи та перевести подих.
Друга хвилина – трохи подихайте
Зі стресом і напругою можна впоратися різними способами. Але в будь-якому разі глибоке дихання заспокоює та допомагає сфокусуватися. Слідкувати за диханням корисно протягом усього робочого дня. А на початку дня така розминка допоможе зупинити потік думок і направити його у правильне русло. Просто спокійно сидіть та дихайте.
З третьої по шосту хвилини – робіть нотатки та малюйте
Я пишу у своєму блокноті весь день безперервно: щойно прокинуся та вип'ю чашку кави і аж до того моменту, коли треба вирушати в ліжко. У тому числі на нарадах та конференціях. Але те, чим вам належить зайнятися зараз, не має нічого спільного з веденням нотаток чи особистим щоденником.
Щойно ви прибудете на роботу, запишіть у свій блокнот перші п'ять думок, що спали вам на думку. Малюйте їх у вигляді скетчів чи дудлів. Це спосіб розставити пріоритети, вирішити, що для вас важливо, а що другорядне. Тільки не зациклюйтесь на оформленні, краще зосередьтеся на своїх думках.
Сьома хвилина – проаналізуйте
Після того як зробите кілька нотаток, подивіться на якийсь час і переконайтеся, що встигли все зафіксувати рівно за хвилину до кінця. Тепер можна розпочинати аналіз.
Перегляньте свої нотатки вдруге. Подумайте, що ви написали та чому. Виберіть за останні 30 секунд лише один пункт зі свого списку та зосередьтеся на ньому. Наприклад, якщо ви зробили замітку про те, що потрібно закінчити звіт, сфокусуйтеся на цьому завданні та подумайте, як саме ви збираєтеся її сьогодні вирішувати.
От і все. Сім хвилин. Радимо наслідувати цей простий план щодня: налаштуватися на роботу та втягнутися у справи стає набагато простіше, як і вибрати найпріоритетніше завдання. Спробуйте дотримуватись цієї методики принаймні тиждень. І результати вас приємно здивують.
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