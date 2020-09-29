Як їсти те, що хочеться і не поправлятися

Дієтолог Ольга Усенко розповіла, як іноді дозволяти собі що-небудь заборонене, не завдаючи шкоди власному здоров'ю.

Спеціаліст впевнена в тому, що якщо все робити правильно, то можна уникнути небажаних наслідків для своєї фігури. Потрібно лише знати кілька маленьких секретів.

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Перше: те, що не дуже корисне, ми їмо до 16.00, а краще до обіду. Це оптимальний час, тому що добре працює система травлення, і є достатньо часу, щоб витратити з'їдені калорії.

Друге: в день, коли ми їмо щось шкідливе, краще відмовитися від каш і хлібця на сніданок. Він має бути легким і білковим, каже дієтолог.

Третє: коли ми з'їдаємо якійсь некорисний продукт, то тепер маємо пройти не 10 000 кроків (як належить), а хоча б 13 000, щоб витратити калорії.

Четверте: смаколики експерт радить їсти не на голодний шлунок, а на повний. Тому обов'язково спочатку з'їжте який-небудь салат, а тільки потім беріться за все інше.

П'яте: п'ємо достатню кількість води і не їмо за кілька годин до сну.

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