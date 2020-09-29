Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Як їсти те, що хочеться і не поправлятися

  • 5
Раціон - фото 1
Раціон / letbefit

Дієтолог Ольга Усенко розповіла, як іноді дозволяти собі що-небудь заборонене, не завдаючи шкоди власному здоров'ю.

Спеціаліст впевнена в тому, що якщо все робити правильно, то можна уникнути небажаних наслідків для своєї фігури. Потрібно лише знати кілька маленьких секретів.

І ще: Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя

Перше: те, що не дуже корисне, ми їмо до 16.00, а краще до обіду. Це оптимальний час, тому що добре працює система травлення, і є достатньо часу, щоб витратити з'їдені калорії.

Друге: в день, коли ми їмо щось шкідливе, краще відмовитися від каш і хлібця на сніданок. Він має бути легким і білковим, каже дієтолог.

Третє: коли ми з'їдаємо якійсь некорисний продукт, то тепер маємо пройти не 10 000 кроків (як належить), а хоча б 13 000, щоб витратити калорії.

Четверте: смаколики експерт радить їсти не на голодний шлунок, а на повний. Тому обов'язково спочатку з'їжте який-небудь салат, а тільки потім беріться за все інше.

П'яте: п'ємо достатню кількість води і не їмо за кілька годин до сну.

Харчування - фото 427956
Харчування

Це цікаво: 4 найкорисніших продуктів для мозку

Джерело: instagram/usenochka
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • 27 вересня, 19:49
  • 1509
Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
  • 27 вересня, 12:50
  • 192
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2544515
Загрузка...
Новини