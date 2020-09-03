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Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя

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Що варто додати до раціону кожному - фото 1
Що варто додати до раціону кожному

Навіть незначні зміни харчових звичок здатні позитивно вплинути на здоров'я та збільшити шанси на довголіття. Тому експерти радять додати у раціон цей простий і дуже корисний продукт, яким часто нехтують.

Американські науковці з Університету Міннесоти дійшли до висновку, що людям не варто ігнорувати оливкову олію в раціоні. Воно не дарма є однією із родзинок середземноморської дієти, яка вважається найкращою для здоров'я.

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Річ у тому, що оливкова олія здатна зміцнювати імунітет, знижувати ризики появи раку та позитивно впливати на роботу серця. Тому її упевнено можна назвати продуктом, що сприяє довголіттю.

Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя - фото 423527

Відзначимо, що завдяки мононенасиченим жирним кислотам в організмі уповільнюється процес старіння, а внутрішні органи менше травмуються. Тому експерти рекомендують заправляти нею салати, супи та будь-які інші солоні страви. Найкраще обирати оливкову олію холодного віджиму, адже у ній нижчий рівень кислотності.

Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя - фото 423526

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Джерело: newsyou.info
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