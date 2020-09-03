Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя

Навіть незначні зміни харчових звичок здатні позитивно вплинути на здоров'я та збільшити шанси на довголіття. Тому експерти радять додати у раціон цей простий і дуже корисний продукт, яким часто нехтують.

Американські науковці з Університету Міннесоти дійшли до висновку, що людям не варто ігнорувати оливкову олію в раціоні. Воно не дарма є однією із родзинок середземноморської дієти, яка вважається найкращою для здоров'я.

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Річ у тому, що оливкова олія здатна зміцнювати імунітет, знижувати ризики появи раку та позитивно впливати на роботу серця. Тому її упевнено можна назвати продуктом, що сприяє довголіттю.

Відзначимо, що завдяки мононенасиченим жирним кислотам в організмі уповільнюється процес старіння, а внутрішні органи менше травмуються. Тому експерти рекомендують заправляти нею салати, супи та будь-які інші солоні страви. Найкраще обирати оливкову олію холодного віджиму, адже у ній нижчий рівень кислотності.

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