4 найкорисніших продуктів для мозку

Для ефективної роботи головного мозку важливі не тільки інтелектуальні тренування, фізична активність, повноцінний сон і свіже повітря, але і збалансоване харчування.

Горіхи. Результати безлічі досліджень показують, що вітамін E запобігає спаду когнітивних здібностей і погіршенню пам'яті. Він міститься в горіхах, а також в спаржі, оливках, насінні, яйцях і цілозернових продуктах.

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Яйця. Особливу роль у функціонуванні мозку грає речовина холін, що міститься в яйцях. Вона допомагає поліпшити концентрацію уваги, а також здатність нейронів проводити нервові імпульси.

Риба. Незамінні жирні кислоти Омега-3 не виробляються людським організмом і можуть бути отримані тільки з певних продуктів. Вони позитивно впливають на функціонування мозку і загальне самопочуття.

Томати. У томатах міститься потужний антиоксидант лікопін. Він захищає клітини від ушкодження вільними радикалами, які можуть привести до розвитку деменції і хвороби Альцгеймера.

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