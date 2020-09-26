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4 найкорисніших продуктів для мозку

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Харчування - фото 1
Харчування / goodhouse

Для ефективної роботи головного мозку важливі не тільки інтелектуальні тренування, фізична активність, повноцінний сон і свіже повітря, але і збалансоване харчування.

Горіхи. Результати безлічі досліджень показують, що вітамін E запобігає спаду когнітивних здібностей і погіршенню пам'яті. Він міститься в горіхах, а також в спаржі, оливках, насінні, яйцях і цілозернових продуктах.

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Яйця. Особливу роль у функціонуванні мозку грає речовина холін, що міститься в яйцях. Вона допомагає поліпшити концентрацію уваги, а також здатність нейронів проводити нервові імпульси.

Риба. Незамінні жирні кислоти Омега-3 не виробляються людським організмом і можуть бути отримані тільки з певних продуктів. Вони позитивно впливають на функціонування мозку і загальне самопочуття.

Томати. У томатах міститься потужний антиоксидант лікопін. Він захищає клітини від ушкодження вільними радикалами, які можуть привести до розвитку деменції і хвороби Альцгеймера.

4 найкорисніших продуктів для мозку - фото 427455

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Джерело: shantifood
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