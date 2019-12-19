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Як вживання сиру впливає на процес схуднення

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Як сир впливає на схуднення - фото 1
Як сир впливає на схуднення

Існує чимало способів позбутись зайвої ваги, однак доволі рідко у них є варіанти не відмовитись від продуктів, а додати їх. А нещодавно дієтологи назвали ще один цікавий лайфхак, як схуднути, вживаючи сир.

Серед вражаючої кількості різноманітних дієт є й та, яка не вимагає надто суворого ставлення для свого організму та постійних фізичних навантажень.

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А ключовою деталлю цього способу є вживання сиру. Дієтологи порівнюють цей варіант із білковою дієтою, яка не змушує довго чекати на результат.

Важливо: можна їсти тільки нежирні сорти сиру і лише у певний час.

Сирна дієта смачна і дієва - фото 374909
Сирна дієта смачна і дієва

Щоб схуднути завдяки цьому продукту, потрібно виділити приблизно 7-10 днів та починати кожен ранок з невеликої кількості сиру. Найкращий час – до 8 ранку. Ще однією важливою умовою є чітке дотримання 2000 ккал щодня.

Якщо вас вже зацікавила ця незвичайна дієта, то не забудьте проконсультуватись зі своїм лікарем.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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