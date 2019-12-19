Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою

  • 251
Лікарі вважають, що ми неправильно робимо бутерброди з ікрою - фото 1
Лікарі вважають, що ми неправильно робимо бутерброди з ікрою

Одна з традиційних новорічних закусок на столах українців – бутерброд з червоною ікрою. Втім, виявилося, що ми завжди робили його неправильно! Принаймні так вважають лікарі.

Уявімо собі традиційний бутерброд з ікрою. Отже, це має бути біленький хлібчик, шар масла та щедро насипана ікра. Правильно? А якщо ми вам скажемо, що доведеться обирати між маслом і ікрою?

І ще: Три найшкідливіші продукти з новорічного столу, від яких слід відмовитися

Саме так. Спеціалісти наголошують на тому, що на хліб слід намазувати щось одне: або ікру, або вершкове масло.

Сама по собі ікра містить багато жиру, тому змішувати її з іншим жиром у вигляді вершкового масла – збільшувати калорійність закуски і разом з нею навантаження на серцево-судинну і травну системи, – пояснили експерти.

А як ви готуєте бутерброди з ікрою? - фото 374815
А як ви готуєте бутерброди з ікрою?

Також вони звернули увагу на те, що бутерброди з ікрою – це страва, що містить багато солі. Наприклад, кількість солі в одному такому бутерброді становить 10% добової норми солі, що досить багато. З цієї причини захоплюватися бутербродами з ікрою не варто, адже надлишок солі шкодить стану судинної тканини, провокує набряклість та зростання тиску.

Читайте також: Як уникнути похмілля після вдалого застілля

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
  • 17 грудня, 12:00
  • 510
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 449
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1959073
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа