Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою

Лікарі вважають, що ми неправильно робимо бутерброди з ікрою

Одна з традиційних новорічних закусок на столах українців – бутерброд з червоною ікрою. Втім, виявилося, що ми завжди робили його неправильно! Принаймні так вважають лікарі.

Уявімо собі традиційний бутерброд з ікрою. Отже, це має бути біленький хлібчик, шар масла та щедро насипана ікра. Правильно? А якщо ми вам скажемо, що доведеться обирати між маслом і ікрою?

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Саме так. Спеціалісти наголошують на тому, що на хліб слід намазувати щось одне: або ікру, або вершкове масло.

Сама по собі ікра містить багато жиру, тому змішувати її з іншим жиром у вигляді вершкового масла – збільшувати калорійність закуски і разом з нею навантаження на серцево-судинну і травну системи, – пояснили експерти.

А як ви готуєте бутерброди з ікрою?

Також вони звернули увагу на те, що бутерброди з ікрою – це страва, що містить багато солі. Наприклад, кількість солі в одному такому бутерброді становить 10% добової норми солі, що досить багато. З цієї причини захоплюватися бутербродами з ікрою не варто, адже надлишок солі шкодить стану судинної тканини, провокує набряклість та зростання тиску.

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