Три найшкідливіші продукти з новорічного столу, від яких слід відмовитися

Що не варто їсти під час новорічного застілля

До святкових застіль залишилися кілька тижнів. Саме з цієї нагоди ми вирішили нагадати вам, які ж продукти надзвичайно сильно перевантажують організм. Від них, власне, рекомендують відмовитися лікарі!

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, то від деяких продуктів у святкову ніч краще відмовитися.

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У першу чергу, мова йде про страви, заправлені майонезом. Замість нього лікарі рекомендують використовувати звичайний йогурт без злаків і наповнювачів або грецький йогурт.

Друге місце в "антирейтингу" посів найпопулярніший алкогольний напій новорічного столу – шампанське. Ігристе вино містить багато цукру, а бульбашки можуть подразнювати стінки шлунка і викликати почуття голоду, що загрожує переїданням.

Від жирних страв і шампанського слід відмовитися

Замикає трійку найшкідливіших продуктів новорічного столу жирне м'ясо. Лікарі порадили відмовитися від жирної свинини на користь індички, курки або кролика.

Крім того, замість всіляких солінь краще звернути увагу на свіжі овочі та зелень. А фрукти ідеально замінять популярні солодощі!

Нагадаємо, що раніше у мережі підрахували вартість новорічного столу. У порівнянні з минулим роком, Новий рік обійдеться українцям не набагато дорожче, приблизно на 7%.

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