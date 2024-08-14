Як врятувати черствий хліб: прості поради від популярного шеф-кухаря

У кожного буває так, що ви не встигаєте з'їсти хліб, і він починає черствіти. Що в такому разі робити? Відповідь є у шеф-кухаря.

Олександр Городник у своєму інстаграмі поділився корисними порадами. Популярний у мережі шеф-кухар розповів, як можна врятувати черствий хліб.

Читайте також: Кабачки як гуакамоле: готуємо нестандартний рецепт з Євгеном Клопотенком

Як врятувати черствий хліб

1. Легко змочіть черствий хліб водою. Можна зробити це під краном, змочивши зовнішню скоринку. Важливо не переборщити – хліб має бути злегка вологим, а не мокрим.

2. Помістіть змочений хліб у розігріту до 170 – 180 градусів духовку на 5 – 10 хвилин. Хліб поступово вбере вологу і стане м’якшим, а скоринка знову стане хрусткою.

3. Якщо вже зовсім біда, то черствий хліб можна подрібнити у блендері або м'ясорубці, щоб зробити домашні панірувальні сухарі, які можна використовувати для смаження або запікання страв.

Як врятувати черствий хліб: дивіться відео

Це цікаво: Володимир Ярославський роздягнувся, готуючи морозиво з кавуна: ловіть гарячий рецепт

Скористайтесь цими порадами від шеф-кухаря. З їхньою допомогою можна відтермінувати момент, коли хліб просто неможливо буде їсти. Якщо ж зробити цього не вдасться, то зробити панірувальні сухарі – чудова ідея.