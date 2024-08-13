Володимир Ярославський роздягнувся, готуючи морозиво з кавуна: ловіть гарячий рецепт

У серпні кавун однозначно стає улюбленим смаколиком багатьох українців. І з нього можна приготувати смачне морозиво.

Рецептом у своєму інстаграмі поділився шеф-кухар Володимир Ярославський. Він виклав відео, на якому навіть трохи оголився, бо як інакше готувати морозиво з кавуна?

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Зробив сезонний смаколик, який і діти, і дорослі будуть їсти із задоволенням, бо це смачно та корисно!

– написав він у дописі.

Інгредієнти:

пів кавуна і ще трішки

склянка полуниці

склянка малини

2 столові ложки меду

Порада! За великим бажанням, можна додати трохи лимонного соку для яскравості!

Як приготувати морозиво з кавуна: дивіться відео

Готуємо:

Виймаю м'якуш кавуна, зачищаю від кісточок і заморожую! У чашу блендера поміщаю впереміш зі свіжими ягодами, додаю мед, якщо ягоди не кислі можна вичавити лимонного соку і збиваю в однорідну суміш. Куштую отриманий м'який сорбет і насипаю його назад у зачищену половинку кавуна. І даю малечі!

У процесі виймання м'якоті кавуна, у ньому залишається багато соку. Його я зливаю у стакан з льодом та додаю м'яту і отримую смачний та освіжаючий напій!

– додає шеф.

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Він також пропонує брати напівзаморожений кавун і заморожені ягоди. Спробуйте і ви приготувати цей смаколик, щоб потішити себе та друзів!