Кабачки як гуакамоле: готуємо нестандартний рецепт з Євгеном Клопотенком

Якщо ви саме шукаєте, якою стравою б здивувати подруг або родичів, тоді цей варіант саме для вас. Ця не стандартна закуска не залишить байдужим нікого.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко знову дивує незвичними рецептами. Цього разу він вирішив приготувати сезонну страву з кабачка.

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Що робити, коли бабуся передала кабачки? Правильно, потрібно їх приготувати.

Тому маю для вас два рецепти як приготувати кабачки без світла. Просто, смачно і швидко. Цьом! – пише Клопотенко.

Інгредієнти:

Рецепт 1:

Кабачок 250 г

Сіль 1/2 ч.л.

Цукор 1 ч.л.

Яблучний оцет 1 ст.л.

Олія 1 ст.л.

Часник 3 зубчики

Кріп 5 гілочок

Насіння соняшника 50 г

Хліб для подачі

Спосіб приготування:

1. Кабачок помити, витерти паперовим рушником, нарізати дрібним кубиком, перекласти в миску.

2. Додати сіль, цукор, оцет, олію, січений кріп і часник.

3. Дати постояти 1 годину, відцідити сік. Викласти на підсмажений шматок хліба, присипати подрібненим насінням соняшника.

Інгредієнти:

Рецепт 2:

Кабачок 250 г

Цибуля 1 шт. (невеликого розміру)

Солодкий перець 1 шт (невеликого розміру)

Часник 2 зубчики

Мед 1 ст.л.

Сіль 1 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Кабачки порізати кружальцями. Перець порізати трикутниками. Цибулю порізати середніми кружальцями.

2. Викласти в миску, посолити, додати 1 ст.л. олії та обсмажити на гриль-пательні на туристичному пальнику.

3. Овочі викласти на дощечку, подрібнити ножем.

4. Додати часник, сіль до смаку, мед, перемішати. Викласти на підсмажений шматок хліба.

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