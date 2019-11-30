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Чому корисно їсти банани кожного дня

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Що буде, якщо щодня їсти банани - фото 1
Що буде, якщо щодня їсти банани

Спеціалісти розповіли, що буде з організмом людини, якщо кожного дня їсти банани. Виявилось, що цей популярний фрукт має чимало корисних властивостей, які проявляються саме під час регулярного споживання.

Науковці з Гарвардського університету заявили, що людям варто щодня вживати банани, щоб покращити стан здоров'я та самопочуття. Вони наголошують, що цей смаколик допомагає зміцнити кістки, позбавити втоми, покращити обмін речовин та навіть запобігти анемії.

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Відзначимо, що банани багаті на клітковину, тому не дозволяють вазі збільшуватись і швидко позбавляють голоду. До того ж, вони дозволяють прискорити виділення шлункового соку, тому інші продукти також краще засвоюються. А кількість калію та заліза у фрукті допомагають покращити роботу серцево-судинної системи.

Чому корисно їсти банани щодня - фото 371193
Чому корисно їсти банани щодня

Не варто забувати про і про те, що деякі мікроелементи у бананах допомагають втримувати водно-сольовий баланс, мінімізуючи ризики проблем з нирками. Також корисним є калій, який не дозволяє організму втрачати кальцій та захищає кістки, які з віком слабшають.

Приємним бонусом є й те, що банани містять чимало антиоксидантів, тому борються з запаленнями, а також покращують настрій, заспокоюють та знижують рівень втоми.

Корисні властивості бананів - фото 371192
Корисні властивості бананів

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Джерело: newsyou.info
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