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Як визначити, що мед справжній і якісний
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Є багато способів перевірити мед народними методами. Визначити якість можна за зовнішнім виглядом продукту, його смаковими якостями та за консистенцією, за допомогою різних підручних матеріалів.
Перевірка папером. Взяти запальничку або сірники, 3-4 грами меду, звичайний папір. Розподілити продукт на шматочку листа і підпалити. Далі дивимося: натуральний мед не зміниться, папір навколо нього просто згорить, а продукт залишиться таким самим, як був.
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Біла піна. На поверхні органічного чистого сирого меду іноді з'являється біла піна. Це абсолютно нормально, адже є підтвердженням відсутності хімічних добавок і консервантів.
Як перевірити продукт відразу. Якщо не хочеться виявити підробку вже після покупки, постарайтеся ще на ринку придивитися до продукту. Відповідальний продавець не відмовить вам в тому, щоб спробувати трошки меду і вивчити його якість. Варто подивитися на те, як він падає з ложки: якщо плавно стікає, то хороший, а якщо падає шматками або краплями, то підробка.
Оцет. Чистий мед зазвичай не вступає в реакцію з оцтовою кислотою. Щоб спробувати цей спосіб, вам знадобиться кілька крапель меду і розчин оцту. У випадку, коли на поверхні суміші після контакту з'явилася піна, це може означати, що ваш мед – не дуже якісний.
Терпкість в горлі. Хороша ознака натурального продукту. А ось кислинка означає, що він зіпсований (а, отже, не натуральний) або просто не зрілий.
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