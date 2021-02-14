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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому

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сезонні овочі та фрукти у лютому - фото 1
сезонні овочі та фрукти у лютому

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у лютому, адже навіть взимку можна отримати багато вітамінів та мінералів у щоденному раціоні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у лютому

  • Цикорій
  • Турнепс
  • Топінамбур
  • Селера
  • Буряк
  • Ріпа
  • Редис
  • Пастернак
  • Морква
  • Цибуля
  • Порей
  • Картопля
  • Капуста цвітна
  • Капуста білокачанна
  • Капуста червонокачанна
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому - фото 447649

Сезонні фрукти та ягоди у лютому

  • Авокадо
  • Ананас
  • Апельсин
  • Банан
  • Гранат
  • Грейпфрут
  • Груша
  • Ківі
  • Лимон
  • Мандарин
  • Яблука

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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