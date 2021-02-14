Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у лютому, адже навіть взимку можна отримати багато вітамінів та мінералів у щоденному раціоні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у лютому

Цикорій

Турнепс

Топінамбур

Селера

Буряк

Ріпа

Редис

Пастернак

Морква

Цибуля

Порей

Картопля

Капуста цвітна

Капуста білокачанна

Капуста червонокачанна

Сезонні фрукти та ягоди у лютому

Авокадо

Ананас

Апельсин

Банан

Гранат

Грейпфрут

Груша

Ківі

Лимон

Мандарин

Яблука

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