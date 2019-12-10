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Як визначити прибуток людини за обличчям

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Психологія - фото 1
Психологія / inc

Всього пів хвилини на роздуми, ніякого штучного інтелекту – і ви знаєте все про доходи тієї чи іншої людини.

Дослідники з'ясували, що люди доволі точно визначають дохід за фотографією. Вчені провели експеримент, в ході якого показували групі охочих чорно-білі знімки з нейтральними виразами облич і просили назвати їх дохід.

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Для дослідження взяли половину знімків людей з річним доходом понад 150 тисяч доларів і половину з доходом менше 35 тисяч доларів. Майже 70% респондентів правильно визначили матеріальне становище зображених на портретах.

За підсумками експерименту з'ясувалося, що розпізнавати багатих людей допомагають очі і губи. При цьому наголошується, що усміхнені на фото люди вводили групи в оману: розпізнати їх фінансове становище було набагато складніше.

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Джерело: inc
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