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Жіночі імена, які чоловіки вважають непривабливими
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Дівчинка, названа Глафірою навряд чи буде такою ж популярною у представників сильної статі, як Аліса або Анастасія. Фахівці не рекомендують давати дочкам такі імена, що наведені нижче.
Богдана, Саша, Женя
Можна помітити, що ці імена утворені від чоловічих імен. А який чоловік стане з радістю називати свою кохану чоловічим ім'ям? Дівчата з цими іменами мають жорсткий характер і не схильні до зайвої поступливості. Хлопці не захочуть терпіти поруч кохану з такою ж упертою особистістю, як у нього самого.
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Марта, Лара, Діана
Дуже активні і нежіночні імена. Їх власниці часто грубуваті і зарозумілі, що відштовхує сильну стать. Або занадто гордовиті, що так само сильно заважає добрим знайомствам. Рідкісна молода людина захоче поборотися з дівчиною в стосунках.
Лаура, Роксана, Єлизавета
Ці імена трактуються складно. У кожного такого імені є свій історичний прототип, який породжує часом неприємні асоціації. Чоловіки зазвичай не хочуть возитися зі складними дамами і за можливості намагаються їх обходити стороною.
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