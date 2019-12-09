Жіночі імена, які чоловіки вважають непривабливими

Дівчинка, названа Глафірою навряд чи буде такою ж популярною у представників сильної статі, як Аліса або Анастасія. Фахівці не рекомендують давати дочкам такі імена, що наведені нижче.

Богдана, Саша, Женя

Можна помітити, що ці імена утворені від чоловічих імен. А який чоловік стане з радістю називати свою кохану чоловічим ім'ям? Дівчата з цими іменами мають жорсткий характер і не схильні до зайвої поступливості. Хлопці не захочуть терпіти поруч кохану з такою ж упертою особистістю, як у нього самого.

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Марта, Лара, Діана

Дуже активні і нежіночні імена. Їх власниці часто грубуваті і зарозумілі, що відштовхує сильну стать. Або занадто гордовиті, що так само сильно заважає добрим знайомствам. Рідкісна молода людина захоче поборотися з дівчиною в стосунках.

Лаура, Роксана, Єлизавета

Ці імена трактуються складно. У кожного такого імені є свій історичний прототип, який породжує часом неприємні асоціації. Чоловіки зазвичай не хочуть возитися зі складними дамами і за можливості намагаються їх обходити стороною.

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