"Як вижити, коли тебе вбивають" – 24 лютого покажуть фільм про виживання під час війни

Невдовзі відбудеться прем'єра документальної стрічки про сусідів із Гостомеля, які врятувалися завдяки небайдужості один до одного під час активних обстрілів російських військових.

Фільм створено Об’єднанням Українських Продюсерів, що знімає кіно про причини, хід і висновки війни росії проти України.

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Вийде прем’єра стрічки "Як вижити, коли тебе вбивають" до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, на телеканалі СТБ.

"Як вижити, коли тебе вбивають" – це історія 40 незнайомих між собою людей, які весною 2022 опинилися разом у покинутому будинку в Гостомелі. Всі вони – цивільні та не були готові до екстремальних умов: постійних обстрілів, озброєного ворога поруч, відсутності води, їжі, тепла та зв’язку і життя під прицілом. Але вони об’єднані єдиною метою – вийти живими з цієї ситуації, йдеться в синопсисі стрічки.

Фільм побудований як "інструкція з виживання".

Це 10 правил, що дають шанс абсолютно непідготовленим людям вижити в екстремальних умовах війни.

Кожне правило проілюстроване нашою історією. Я переконана у тому, що саме здатність об'єднатися і проактивна готовність кожного на своєму місці піклуватися про інших, забезпечили успіх цій групі людей. Вони вижили", – каже Юлія Федець, авторка ідеї та креативна продюсерка фільму.

"Як вижити, коли тебе вбивають" / Об’єднання Українських Продюсерів

Більшість героїв фільму після евакуації живе у Києві, частина – в зруйнованому ЖК в Гостомелі. Хтось — за кордоном, але думками, почуттями, вони всі – там, у своїх понівечених будинках мрії. До рашистської окупації це був новий красивий житловий комплекс, в якому купили квартири успішні фахівці далеких від війни професій.

Дивитися трейлер фільму "Як вижити, коли тебе вбивають":

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