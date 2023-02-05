Український фільм отримав нагороду кінофестивалю в Роттердамі

Кінострічка від українського режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" отримала відзнаку під час Роттердамського кінофестивалю. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фільм відзначили призом Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI), як зазначили організатори. У Роттердамі відбулася світова прем'єра цього фільму в межах основного конкурсу кінофестивалю Tiger competition. Цікаво, що це дебютний повнометражний фільм режисера в жанрі "пострадянського нуару".

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Сюжет кіно "Ля Палісіада" розгортається в Україні 1996 року. Події відбуваються за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари. Головний герой – судовий психіатр. Він сумнівається у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Ла Палісіада":

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