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Творці казкової анімації "Мавка. Лісова пісня" показали основний трейлер
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Стрічка "Мавка. Лісова пісня" вийде 2 березня у кіно. Другий основний трейлер до неї презентували з романтичним саундтреком "Мова Вітру" виконання Христини Соловій.
Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті на початку весни прем’єра відбудеться в усіх наразі діючих кінотеатрах України, йдеться на сайті стрічки "Мавка. Лісова пісня".
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За словами продюсерки Анни Єлісєєвої, "Мавка. Лісова пісня" сильно перегукується з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині.
Проте, ми віримо, що, як у нашому мультфільмі, так і у житті, світло обов'язково переможе темряву, і любов здолає зло", – каже продюсерка.
У трейлері Мавка постає перед глядачами у новому образі – вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс. Цей її щорічний ритуал перегукується з прем’єрою стрічки, яка відбудеться на початку березня з приходом весни. Ідейники Мавки показали також неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами. Та пейзажі мультфільму не є їхньою точною копією. Взявши за основу ландшафти України, художники проєкту створили новий фантазійний світ Мавки.
Також у відео розповідається про давню запеклу боротьбу двох світів – Світу Лісу і Світу Людей.
Нове відео органічно поєднує оркестрові теми, над якими працював композитор Даріо Веро, та романтичний саундтрек “Мова Вітру” від співачки Христини Соловій, виконавиці Мавчиних пісень, та співака Артема Пивоварова, що подарував свій голос Лукашу. Артисти разом написали текст до пісні, а Артем створив музику. Прем’єра композиції та кліпу до неї відбудеться вже 14 лютого, до Дня Закоханих.
Дивитися трейлер "Мавки.Лісова пісня":
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