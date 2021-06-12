Як виявити дефіцит магнію в організмі: 5 сигналів, які подає організм

Магній – один з найважливіших мінералів. Тож його дефіцит може вкрай негативно вплинути на ваше самопочуття та стан здоров'я. А ми розповімо, які ознаки можуть свідчити про те, що вам надзвичайно необхідно поповнити його запаси.

Що багато хто знає: магній допомагає при м'язових спазмах, особливо від дискомфортних нічних спазмів у литках. Мало що відомо про те, що дефіцит мінералу проявляється і в інших симптомах, пише Medikforum.

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Життєво важливий мінерал підтримує роботу м'язів, нервів і ферментів. Магній розслабляє м'язи кровоносних судин і тим самим знижує кров'яний тиск. Таким чином, магній запобігає серцеву аритмію та стабілізує всю серцево-судинну систему.

Наше тіло може компенсувати короткочасний дефіцит магнію, адже він зберігає від 20 до 25 грамів у кістках. Якщо він тривалий час не отримує достатньо магнію, типовою ознакою є судоми у ногах. Крім того, дефіцит магнію може уповільнювати мозкову діяльність і, таким чином, викликати порушення концентрації та свідомості.

Перші ознаки дефіциту магнію:

втрата апетиту

запаморочення

втома

нудота

підвищене серцебиття

У довгостроковій перспективі можуть з'явитися такі симптоми: нервозність, забудькуватість, судоми, глухота, поколювання в тілі, занепокоєння, головний біль, порушення сну, дратівливість, труднощі з концентрацією уваги.

Магній: скільки потрібно?

Наше тіло не виробляє магній сам по собі, тому ми повинні отримувати всю нашу добову потребу через їжу. Німецька спільнота харчування рекомендує добову дозу 350 мг для чоловіків у віці від 25 років і 300 мг для жінок. Годуючим матерям варто звернути особливу увагу на дієту, багату магнієм, їх потреба становить 390 міліграмів на день.

Добова потреба у магнії покривається, наприклад, сніданком з йогурту та банана, обідом з картоплі, шпинату та курячої грудки, закускою зі жмені горіхів кеш'ю та двома скибочками цільнозернового хліба ввечері. Однак ті, чиє меню одноманітне, ризикують отримати дефіцит магнію.

Якщо не вдається задовольнити потреби у магнії з їжею, ви також можете використовувати харчові добавки. Однак їх не можна приймати без консультації з лікарем, через ризик передозування.

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