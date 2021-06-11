Експерти назвали 5 продуктів, які негативно впливають на стан вашої шкіри

Ваш раціон безпосередньо впливає не лише на самопочуття, а й красу. Тож не дивно, що експерти рекомендують від певних продуктів відмовитися, щоб не страждати від наслідків, пов'язаних з їхнім вживанням. До вашої уваги ТОП 5 продуктів, які вкрай негативно впливають на стан вашої шкіри.

Як пише портал NeBolei, не всі продукти однаково корисні для нашої краси. Є ті, які можуть стати причиною розвитку проблем зі шкірою. Тож від них, запевняють експерти, краще відмовитися або обмежити кількість у раціоні.

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1. Цукор

Рафінований цукор, якщо вживати його понад норму, має дуже неприємну властивість – руйнує колагенові з'єднання епідермісу, сповільнюючи його регенерацію та провокуючи появи зморшок. Замініть цукор на мед і фрукти, а також привчайте себе пити чай і каву без цукру.

2. Кава

До речі, про каву: улюблений напій – не найкраще частування для вашого обличчя. Вона зневоднює організм, провокуючи появу зморшок і лущення – саме тому чашку американо варто запивати рівною кількістю чистої води.

3. Алкоголь

Алкоголь шкідливий у принципі, але для краси він взагалі ворог №1 – через зловживання коктейлями можна заробити не тільки набряки, а й екзему, дерматоз, алергію, лущення, купероз і багато інших малоприємних нюансів. Голлівудський дерматолог Нігма Таліб, вважає алкоголь однією з 4-х найшкідливіших харчових груп. Вона радить повністю виключити його на три тижні, щоб заспокоїти запалену шкіру, після чого дотримуватися правила 80/20.

4. Молоко

Дослідження показали, що коров'яче молоко, яке ми додаємо до мюслів, кави та п'ємо просто так, є найпоширенішою причиною появи акне у дорослому віці. Якщо це ваша проблема, спробуйте метод з попереднього пункту: приберіть молочні продукти з раціону на 21 день, після чого проаналізуйте, як змінився стан шкіри.

5. Сіль

Тут все логічно – чим більше ви вживаєте солі у будь-якому вигляді, тим більше провокуєте набряклість. Звідси й мішки під очима. Пам'ятайте, що фастфуд, ковбаси та напівфабрикати, магазинні соуси, не кажучи вже про солону рибу або снеки, – вам не друзі. Тож дозволяйте їх собі не частіше разу на тиждень.

Перегляньте свій раціон, якщо регулярно стикаєтеся з проблемами шкіри. Це дозволить не лише заощадити гроші на всіляких засобах, а й почуватися впевненішими.

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