Як вітамін D впливає на здоров'я жінки

Дефіцит вітаміну D поширений у всьому світі. Адекватне споживання вітаміну D і підтримання його нормальної концентрації в крові вкрай важливі для здоров'я жіночої репродуктивної системи.

Тривале зниження рівня вітаміну D неодмінно призведе до порушення репродуктивної функції. Про це пише minisun.

І ще: Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті

Цей вітамін впливає на статеві гормони, порушення балансу між естрогеном, прогестероном і тестостероном приведуть до небажаних наслідків. Дослідники довели, що зниження рівня вітаміну призведе до порушення фертильності, розвитку ендометріозу і синдрому полікістозних яєчників. Також існують дані, що дефіцит вітаміну D є передумовою розвитку гладком'язових пухлин матки.

У жінок з нормальним рівнем вітаміну D шанси завагітніти значно вищі, ніж у жінок з дефіцитом. Також доведено вплив на мікрофлору: жінки зі зниженим рівнем вітаміну частіше мають бактеріальний вагіноз.

Важливо пам'ятати, що самостійне призначення медичних препаратів негативно впливає на ваше здоров'я. Всі додаткові призначення мають бути лабораторно обґрунтованими і виконуватися лікарем.

Це цікаво: Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки