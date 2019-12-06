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Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки

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Розумна дівчина - фото 1
Розумна дівчина / nicstyle

У жінці закладено багато того, що важко дається чоловікам – наприклад, їх природна інтуїція. У поєднанні з інтелектом ця суміш народжує ідеальну жінку! Як її розпізнати?

Вміння міркувати. Багато жінок схильні до спокійного прийняття багатьох важливих рішень, а також обмірковування своїх вчинків. Всупереч поширеним стереотипам, імпульсивність – це, скоріше, про чоловіків. Спокій в жінці видає її високий інтелект.

Допитливість. Жінка від природи допитлива. І якщо розвивати цю допитливість постійно, можна напрацювати високий інтелект і начитаність. Дійсно розумна жінка читає багато наукової літератури, цікавиться новою літературою і готова поміркувати на серйозні теми.

Прагнення до розвитку. Розумна жінка постійно прагне до розвитку. Попри свій високий IQ, вона намагається знайти людей, від яких буде отримувати ще більше корисної інформації та зможе вести довгі, інтелектуальні бесіди.

Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки - фото 372536

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Джерело: nicstyle
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