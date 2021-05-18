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Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті

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Правильний сніданок - фото 1
Правильний сніданок / pinterest

Сніданок – найкращий друг тих, хто худне. Сьогодні розповімо вам про ідеальний варіант сніданку, якщо ви стежите за стрункістю свого тіла.

Здорова їжа займає центральне місце в дієтах, не тільки для того, щоб ефективно схуднути, але і для забезпечення організму енергією. Згідно з цією дієтою, ви їсте велику частину їжі вранці, середню порцію вдень, і найменшу ввечері. Такий графік дасть організму достатньо часу для перетравлення і створить природний дефіцит калорій. Про це пише hellomagazine.

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  1. Кожен прийом їжі протягом дня потрібно зменшувати.
  2. Крім клітковини в раціон сніданку мають входити свіжі фрукти або овочі.
  3. Додайте цілозерновий хліб або вівсянку. Здорові вуглеводи забезпечують організм достатньою кількістю енергії для життя і занять спортом.
  4. Білок дозволить залишатися ситими протягом тривалого часу і підтримувати організм під час регулярних тренувань.

Найкориснішим сніданком вважається каша. Річ у тому, що каша це джерело складних вуглеводів і клітковини. До того ж в кашах міститься величезна кількість необхідних для організму мікроелементів. Ідеально підходять для сніданку темні каші (гречка, вівсянка), проте відмовлятися від пшеничної каші теж не варто.

Яйця – швидко, смачно, поживно і просто! Практично ідеальний сніданок. А якщо до яєчні або відварного яйця ви додасте ще й овочі, отримаєте майже ідеальний варіант для їжі зранку.

Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті - фото 459883

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