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Як відновитися після важкого робочого дня: дієві поради

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Як побороти виснаження після робочого дня або цілого тижня - фото 1
Як побороти виснаження після робочого дня або цілого тижня

Буває так, що по завершенні робочого тижня ми відчуваємо себе не лише знесиленими, а й пригніченими. І в цьому немає нічого дивного, адже сучасний темп життя змушує нас не лише працювати значно більше, а й витрачати мінімум часу на відпочинок. Розповідаємо, як витиснути максимум від вихідних!

Що потрібно робити для того, аби відновитися після насиченого робочого дня або тижня? Мотайте на вус!

І ще: Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя

Забудьте про роботу. Нервове напруження не покидатиме вас доти, поки ви самі не перестанете думати про предмет хвилювань. Коли ви переступаєте поріг будинку, припиняйте думати про робочі питання. Просто пообіцяйте собі, що обов'язково повернетеся до їх вирішення у понеділок.

Спробуйте забути про роботу - фото 340682
Спробуйте забути про роботу

Відкладіть смартфон якомога далі. Не поринайте в стрічку новин або в жваві коментарі під спірним постом у соціальній мережі відразу ж по приходу з роботи додому. Спокійно роздягніться, прийміть теплий душ і розслабтеся.

Перейдіть на цікаве заняття. Якщо просто взяти і перестати думати про роботу ви не можете, займіться тим, що вас автоматично відволіче. Це може бути улюблений серіал, книга, приготування смачної вечері, розгадування кросвордів або розмальовки для дорослих. Як тільки ви відпустите думки, які вас пригнічують, відразу відчуєте себе краще.

Займіться приємним і корисними заняттям - фото 340683
Займіться приємним і корисними заняттям

Дихайте повільно та глибоко. Справитися з втомою, стресом і відчути умиротворення багатьом людям допомагають дихальні техніки. Протягом 5-10 хвилин робіть глибокі вдихи і видихи. Дихайте носом і стежте за тим, аби видих був у 2-3 рази довшим за вдих. Через кілька хвилин ви відчуєте спокій і гармонію.

Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Півгодинна піша прогулянка дозволяє відволіктися від проблем, звернути увагу на жваві вулиці та мальовничі краєвиди міста. Крім того, завдяки прогулянці розминаються м'язи, які страждають через сидячий спосіб життя.

Прогулянки принесуть вам максимум користі - фото 340684
Прогулянки принесуть вам максимум користі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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