Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя

Учені з Інституту соціальних і економічних досліджень Ессекського університету (Великобританія) вирішили з'ясувати, яка тривалість робочого тижня здатна подарувати людині відчуття добробуту. Дізнайтесь, скільки потрібно працювати, аби ловити кайф від життя.

Під час дослідження були вивчені дані про 81 993 працівників у віці від 16 до 64 років. Спостереження велися протягом 9 років – з 2009 по 2018 рік. Дослідження показало, що навіть одна година роботи на тиждень може підтримати психоемоційне здоров'я людини.

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У результатах дослідження йдеться про те, що не існує певної кількості робочих годин, які були б оптимальними для всіх. Добробут і психічне здоров'я людей, які працюють від 1 до 8 годин на тиждень або від 44 до 48 годин на тиждень, можуть відрізнятися не настільки суттєво. При цьому попередні дослідження показали, що повна відсутність роботи безпосередньо пов'язана з поганим психічним здоров'ям і підвищеним рівнем стресу.

У багатьох країнах світу люди працюють 40 годин на тиждень: з понеділка по п'ятницю по 8 годин на день. Але є країни і з коротшим робочим тижнем. Так, у Бельгії люди проводять в офісі 38 годин на тиждень, в Норвегії – ще менше: 37,5 години. Компанії по всьому світу періодично проводять експерименти, намагаючись зрозуміти, як коротший робочий тиждень впливає на продуктивність праці та загальне відчуття добробуту серед співробітників.

Наприклад, одна з компаній в Новій Зеландії випробувала 4-денний робочий тиждень (32 години) – результати експерименту були настільки позитивними, що керівництво компанії вирішило розглянути можливість переходу на цю модель назавжди. У деяких компаніях практикують урізаний робочий день. І результати себе виправдовують

Звичайно ж, для кожного ідеальна кількість робочих годин – справа індивідуальна. Однозначним є лише той факт, що перепрацьовування не несуть користі, адже ви затрачаєте свій час, який можна було б приділити своїм рідним і близьким.

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