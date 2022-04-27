Як виглядають університети Харкова, поруйновані російськими ракетами: потужні фото

Російські військові продовжують агресивно обстрілювати Харків. Вони руйнують все, що лише можна. Не оминають ворожі ракети й університети.

Так, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов показав, як виглядають університети після обстрілів. Ці фото – черговий доказ незламності міста та лютої ненависті, яку на нього вилила Росія.

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Університети відбудують, науковий потенціал збережуть

Олег Синєгубов зазначив, що на фото можна побачити найкращі університети як області, так і всієї України. Він додав, що це лише приміщення, хоч і цинічно поруйновані російськими окупантами.

Стіни – відбудуємо. А статус студентської столиці та наш науковий потенціал ми обов’язково збережемо!, – підкреслив він.

Ми ж наголошуємо на тому, що надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щойно вона пролунає – негайно вирушайте до укриттів. Це може врятувати вам життя.

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