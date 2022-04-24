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"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
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Вже минуло рівно два місяці з того моменти, коли російські окупанти розгорнули повномасштабне вторгнення в Україну. За це час відчутно змінились пріоритети, а українці показали себе перед всім світом з нового ракурсу. Що ми дізнались за ці два місяці війни – читайте далі.
24 лютого життя українців змінилось назавжди, адже на територію нашої країни вторглись російські військові. Минуло рівно два місяці, за які ми змінили ставлення до багато чого. Тому у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI зібрали важливі речі, які ми зрозуміли за ці болючі дні війни.
І ще: Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування
Українська нація – міцніша, ніж здавалося. Любов до Батьківщини сильніша, ніж боязнь смерті. Ворог – не такий вже й страшний, якщо ти справді любиш свою землю. Усе це – лише частина істин, які всі ми зрозуміли за останні 60 днів, – йдеться у повідомленні.
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