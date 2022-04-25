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війна

Українська фотографиня показала, як виглядають села після окупації (відео)

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Українська фотографиня показала, як виглядають села після окупації (відео) - фото 1

Ксенія Шевальова відзняла наслідки російської окупації в селах Київщини. У ролику звучить пісня "Вулиця" від гурту "Один в каное". Дивіться щемке відео про те, які зараз українські села!

Ксенія Шевальова – фотографиня та авторка відео "Лишуся сильною. Україна". Вона однією з перших заїхала у звільнені від окупації села Іванківського району Київської області: Кухарі, Підгайне та Осовець. Відеоматеріал за 7 квітня.

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На Ютуб-каналі FILM.UA з'явився новий ролик про Україну під час війни. У ці села, що на Київщині, їздили волонтери, які привезли із собою гуманітарну допомогу та корм для домашніх та свійських тварин. Місцеві кілька тижнів ховалися у підвалах, щоб вижити під час обстрілів та бомбардувань. Під час цієї поїздки також вивезли жителів села Заруддя, яке майже знищили.

"Селяни з усмішкою розповідають історію про загін бойових качок, які прорили собі шлях до ставка, аби знайти їжу", – написали у коментарі до цього відео. На кадрах також видно наслідки того, що чинили російські окупанти, як вони нищили звичайні будинки та городи.

Дивитися відео "Лишуся сильною. Україна":

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