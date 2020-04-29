Як виглядають 10-гривневі монети, які з'явиться в обігу вже в червні

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово мають замінити відповідні банкноти. Дивіться, як виглядають нові гроші!

Саме введення в обіг нових монет номіналом 10 гривень завершить оптимізацію та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року. У Нацбанку пояснюють, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

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В НБУ також наголошують, що з урахуванням терміну служби монет заміна банкнот малих номіналів на відповідні номінали монет зекономить державі близько 1 млрд гривень. Річ у їх "тривалості життя".

Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень – лише один-два роки.

Тож якщо купюри потрібно майже щороку друкувати, обробляти й зберігати, то обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів.

Ось який вигляд буде мати обігова монета 10 гривень:

Станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 гривень, однак уже з 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, тому ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках. На першому етапі НБУ планує увести в обіг понад 5 мільйонів 10-гривневих монет, що будуть розподілені по регіонах.

Спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу українцям не потрібно. Ми зможемо необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Який вигляд буде мати 10-гривнева монета

Нова обігова монета номіналом 10 гривень – невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Візуальні та тактильні елементи захисту монети – це дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.

Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їхньої ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис – електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.

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