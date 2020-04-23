На порталі ДІЯ можна підписати документи електронним підписом: як це зробити

Відтепер українці за три хвилини й без авторизації можуть підписати документи електронним підписом на порталі "Дія". Розповідаємо, як це працює.

Як наголошують творці порталу "Дія", підписувати документ електронним підписом безпечно, адже документ залишається лише у вашому браузері та не передається на сайт.

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При цьому е-документ має юридичну силу, що закріплена законодавством. Його оригіналом є електронний примірник з обов'язковими реквізитами та електронним підписом автора.

Первинні та зведені облікові документи можна створювати в електронній формі та застосовувати в бухгалтерському обліку. Так само ви можете використовувати електронні документи в суді, адже вони вважаються електронними доказами.

Як отримати електронний підпис

Зверніться до кваліфікованого надавача довірчих послуг та заповніть реєстраційну форму, внесіть свої паспортні дані та номер платника податків. Перелік надавачів за посиланням.

Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби, Міністерство внутрішніх справ України та ПриватБанк надають електронний підпис безкоштовно. Вартість створення електронного підпису в інших надавачів близько 200 гривень.

Електронний ключ до підпису експерти радять зберігати на знімному носії, наприклад, флешці. Термін дії електронного підпису становить 1-2 роки. Щоб продовжити його використання, треба поновити термін дії через веб-сайт надавача.

Як підписати документи е-підписом

Завантажте файл підпису та файл для підписання на портал ДІЯ

Підтвердьте підписання

Завантажте файл з підписом

За потреби надсилайте підписаний файл контрагенту – він зможе накласти на нього другий підпис.

Нагадуємо, що документ з е-підписом залишається в браузері користувача й не передається на портал. Такий сервіс гарантує більшу безпеку, аніж особисте підписання документу, адже в разі накладення е-підпису можна найдостовірніше ідентифікувати особу, яка підписала документ.

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