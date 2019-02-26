Як виглядає Юпітер: нові "драматичні" фото від NASA

У космічному агентстві NASA показали свіжі світлини Юпітера, які викликали захват у мережі. Це варто побачити!

Космічний зонд Juno надіслав нові кадри з Юпітера, які викликали багато обговорень у соцмережі Twitter.

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"Драматичні атмосферні особливості на північній півкулі Юпітера", – відзначили у NASA, пояснивши світлину з закругленими хвилями на планеті. Кадр вдалось отримати вранці 12 лютого, коли зонд проводив 18 політ навколо газового гіганта.

Знімок також здивував ентузіастів, що його почали порівнювати з роботами Моне та Ван Гога. А як вважаєте ви?

The view from here .



Dramatic atmospheric features in #Jupiter's northern hemisphere are captured in this image from my latest flyby https://t.co/z4OXng6tsU pic.twitter.com/fMLOT78I4B — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 22 лютого 2019 р.

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