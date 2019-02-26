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MARUV 8 березня

Як виглядає Юпітер: нові "драматичні" фото від NASA

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Нові фото Юпітера - фото 1
Нові фото Юпітера / missionjuno.swri.edu

У космічному агентстві NASA показали свіжі світлини Юпітера, які викликали захват у мережі. Це варто побачити!

Космічний зонд Juno надіслав нові кадри з Юпітера, які викликали багато обговорень у соцмережі Twitter.

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"Драматичні атмосферні особливості на північній півкулі Юпітера", – відзначили у NASA, пояснивши світлину з закругленими хвилями на планеті. Кадр вдалось отримати вранці 12 лютого, коли зонд проводив 18 політ навколо газового гіганта.

Знімок також здивував ентузіастів, що його почали порівнювати з роботами Моне та Ван Гога. А як вважаєте ви?

Це цікаво: Науковці оголосили конкурс на найкращі імена для супутників Юпітера

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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