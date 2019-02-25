На Марсі знайшли сліди стародавніх річок: фотофакт

На недавно отриманих зображеннях чітко видно сліди, які могли залишити мережі річок. Вчені допускають, що такі водойми цілком ймовірно могли бути присутні на Марсі у далекому минулому в районі височини під назвою Гюйгенс.

Орбітальний апарат Mars Express зробив нові супутникові знімки, які доводять, що колись Червона планета була повна води. Зокрема, на зображеннях показані сліди, які могли залишити річки, що протікали на Марсі у далекому минулому.

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На знімку видно чіткі сліди, які могли залишити мережі річок

На думку вчених, йдеться про часовий проміжок близько чотирьох мільярдів років тому – саме тоді на Марсі були присутні водойми. В якості підтвердження дослідники наводять сліди від древніх берегових ліній.

На нових знімках показаний південний гірський регіон Червоної планети, який покритий кратерами. При цьому можливо, що вода текла вниз з півночі на південь. Крім того, вчені переконані, що Марс раніше мав більш теплу і вологу атмосферу, а на його поверхні вода була в надлишку.

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