Науковці оголосили конкурс на найкращі імена для супутників Юпітера

Влітку 2018 року співробітники Інституту Карнегі відкрили 12 нових супутників Юпітера. Вашингтонські астрономи вирішили влаштували конкурс у соцмережах на найкращі назви для п'яти супутників Юпітера.

Всього у Юпітера налічується 79 відомих супутників. Один з них вже отримав ім'я Валетудо в честь правнучки Юпітера і богині чистоти в римській міфології. Решта ж поки що залишаються безіменними, маючи лише наукові назви, що складаються з року відкриття та порядкового номера, наприклад, S/2018 J1.

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Please help the discoverers of Jupiter’s new moons name them! Simply use the hashtag #NameJupitersMoons while tweeting a 280 character or short video explanation of your suggested name to @JupiterLunacy. Visit https://t.co/CvLp8Ck35D for full details. pic.twitter.com/AoKuy59PCz — Carnegie Science (@carnegiescience) 21 лютого 2019 р.

Тепер вчені вирішили дати можливість користувачам мережі взяти участь у виборі назв для п'яти супутників, відкритих з 2003 по 2018 роки. Астрономи запустили конкурс у своєму Twitter, який триватиме до 15 квітня 2019 року. Будь-який користувач може запропонувати своє ім'я для одного з супутників, супроводивши свою ідею лаконічним обґрунтуванням і вказавши хештег #NameJupitersMoons.

Втім, фантазію користувачів обмежують деякі правила:

супутники рекомендується називати на честь персонажів, які відносяться до бога Юпітера, наприклад, його нащадків;

довжина назви має бути до 16 знаків, а складатися вона може з кількох слів;

забороняється пропонувати імена, пов'язані з людьми, які нині живуть, політичними, релігійними та військовими подіями;

також накладено вето на образливі і рекламні назви.

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