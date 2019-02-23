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Науковці оголосили конкурс на найкращі імена для супутників Юпітера

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Конкурс на найкращі імена для супутників Юпітера - фото 1
Конкурс на найкращі імена для супутників Юпітера / nasa

Влітку 2018 року співробітники Інституту Карнегі відкрили 12 нових супутників Юпітера. Вашингтонські астрономи вирішили влаштували конкурс у соцмережах на найкращі назви для п'яти супутників Юпітера.

Всього у Юпітера налічується 79 відомих супутників. Один з них вже отримав ім'я Валетудо в честь правнучки Юпітера і богині чистоти в римській міфології. Решта ж поки що залишаються безіменними, маючи лише наукові назви, що складаються з року відкриття та порядкового номера, наприклад, S/2018 J1.

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Тепер вчені вирішили дати можливість користувачам мережі взяти участь у виборі назв для п'яти супутників, відкритих з 2003 по 2018 роки. Астрономи запустили конкурс у своєму Twitter, який триватиме до 15 квітня 2019 року. Будь-який користувач може запропонувати своє ім'я для одного з супутників, супроводивши свою ідею лаконічним обґрунтуванням і вказавши хештег #NameJupitersMoons.

Втім, фантазію користувачів обмежують деякі правила:

  • супутники рекомендується називати на честь персонажів, які відносяться до бога Юпітера, наприклад, його нащадків;
  • довжина назви має бути до 16 знаків, а складатися вона може з кількох слів;
  • забороняється пропонувати імена, пов'язані з людьми, які нині живуть, політичними, релігійними та військовими подіями;
  • також накладено вето на образливі і рекламні назви.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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