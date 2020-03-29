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Карантин Коронавірус

Модель Ельза Хоск похизувалась фігурою у спідньому

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Ельза Хоск роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Ельза Хоск роздяглась в Інстаграмі

Популярна модель Ельза Хоск не припиняє підкорювати серця шанувальників завдяки своїй справді ангельській вроді. До того ж, дівчина має розкішні форми, які не соромиться демонструвати.

31-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. Саме там білявка з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів.

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Зважаючи на те, що зараз люди по всьому світу дотримуються самоізоляції, Ельза не стала винятком. Зате вона тішить підписників архівними кадрами та домашніми фотосесіями. Звісно ж, на них модель з ангельською усмішкою та фігурою позує у спідньому.

Модель Ельза Хоск похизувалась фігурою у спідньому - фото 394734

Модель Ельза Хоск похизувалась фігурою у спідньому - фото 394735

До того ж, білявка навіть на карантині активно працює над власними формами, до чого закликає і підписників.

Модель Ельза Хоск похизувалась фігурою у спідньому - фото 394733

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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