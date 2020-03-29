Без фотошопу: фітнес-блогерка показала реальні форми на відео (18+)

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу показала всім, хто сумнівався у справжності її фігури, пікантне відео у крихітній піжамі. Це не фотошоп!

25-річна фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що дівчина не має комплексів щодо своєї фігури, над якою працює кожного дня. До того ж, вона мотивує і своїх підписників тримати себе у формі.

І ще: Модель Ельза Хоск похизувалась фігурою у спідньому

Проте часто Теммі стикається із критикою, мовляв, білявка надто захоплюється фотошопом. Тому не дивно, що вона регулярно ділиться ефектними знімками та відео майже без одягу, показуючи свою реальну фігуру без ретуші та фільтрів.

Гортайте галерею:

Читайте також: До біса коронавірус: зваблива Демі Роуз розбурхала мережу новими фото (18+)