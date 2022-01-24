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Як виглядає спалах середнього рівня на Сонці: детальне відео від NASA

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Спалах на Сонці - фото 1
Спалах на Сонці

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала викид електромагнітного випромінювання на Сонці. Сплеск енергії можна побачити у двох Gif-анімаціях.

Як йдеться на сайті NASA, сплеск електромагнітної енергії відбувся 20 січня о 08:01 за київським часом. Учені класифікували це явище як "спалах середнього рівня" – йому присвоїли ідентифікатор M5.5 в документах агентства.

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Спалах вдалося сфотографувати, тож у NASA опублікували два Gif-файли, що вийшли з кількох знімків. На одному з них можна побачити момент викиду енергії.

Потужніші викиди енергії створюють перешкоди для радіозв'язку та негативно впливають на роботу електроніки, йдеться у класифікаторі "Шкала космічної погоди".

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