Вчені отримали нові знімки Марса: вражаючі кадри

У Китаї опублікували нові знімки Марса. Їх зробив зонд "Тяньвень-1". Він працює на планеті з лютого минулого року разом із марсоходом "Чжужун". Ці кадри вражають!

Фото опублікувало Національне космічне управління Китаю (CNSA).

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На них можна побачити рельєф планети, дюнне поле Олімпія та кратер, названий на честь Сергія Корольова. На фото можна розглянути полярні льоди Марса з води та вуглекислого газу. Також на Землю "Тяньвень-1" надіслав і своє селфі на тлі Червоної планети, на якому добре видно золотистий корпус зонда, його антена та сонячна батарея. Фотографії було отримано за допомогою невеликої супутникової камери, яку випустив апарат.

Китай став третьою країною у світі, яка зуміла досягти поверхні іншої планети. В 1970 м'яка посадка вперше вдалася Радянському Союзу з апаратом "Венера-7". Перша успішна посадка США вийшла 1976 року, на Марс, з апаратом "Вікінг-1". Крім того, на Марсі працює американський апарат "Персеверанс", який висадився на планету у лютому 2021 року.

Усі фото cnsa

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