Дивіться, як виглядає парний танець чорних дір

Вчені отримали нові докази існування подвійної надмасивної чорної діри в галактиці OJ 287, що розташована на відстані 5 мільярдів світлових років від Землі. У цій системі менш масивна чорна діра обертається навколо іншої, більшої.

Кожні 12 років вона двічі пронизує її акреційний диск – структуру з газу та пилу, що оточує чорну дірку, пише space.

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Дві чорні діри в OJ287 розташовані настільки близько один до одного, що мають випромінювати гравітаційні хвилі, а це, своєю чергою, призводить до стиснення їх орбіт.

"Це гравітаційне випромінювання, як ми очікуємо, незабаром може бути виявлено за допомогою інтерферометрів космічних гравітаційних хвиль, таких як космічна система LISA, що остаточно підтвердить існування подвійної системи в OJ 287", – розповів учасник дослідження Юрій Ковальов.

Вважається, що будь-яка маса, спресована у сферу, радіус якої менший або дорівнює радіусу Шварцшильда, є чорною дірою. Така стисла маса може виникнути, наприклад, в результаті гравітаційного колапсу на пізніших етапах розвитку дуже важкої зірки.

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