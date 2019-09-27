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Як виглядає подорож в космос очима астронавта: вражаюче відео

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Подорож в космос очима астронавта - фото 1
Подорож в космос очима астронавта / science-online

Данська енергетична компанія Ørsted спільно з європейськими та американськими астронавтами випустила 360-градусний ролик про Землю. Відео Space Safari знято з точки зору астронавта: спочатку глядач бачить поверхню нашої планети, а потім підійматися в космос.

Ролик обігрує "ефект огляду" – почуття, яке відчувають астронавти, усвідомлюючи уразливість Землі. Виходячи на орбіту, вони помічають, що їхня рідна планета являє собою лише крихку кулю, яка "висить у порожнечі".

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Астронавт Майкл Массиміно, який озвучив ролик, описує це відчуття так: "Я подивився на планету через вікна шаттла. Перше, що ти хочеш зробити в космосі – побачити, яка Земля. Ми вилетіли з США рано вранці, і на той час, коли ми пролітали над Індійським океаном, було вже світло. Я пам'ятаю, як дивився на Індійський океан, і це було приголомшливо.

Потім, коли я опинився в космосі, займаючись телескопом Hubble, я відчув, що дивлюся на справжній рай. Я повернув голову назад і побачив неосяжний космічний простір за собою. Знаєте, там було взагалі порожньо. Я подивився назад і знову побачив це неймовірно красиве місце. З того часу моє сприйняття планети змінилося, і я вірю, що ми живемо в раю. Не можу уявити місця красивіше за нашу планету. І я думаю, справжню красу цього місця можна зрозуміти тільки на відстані".

За допомогою віртуальної подорожі в космос компанія хоче, щоб якомога більше людей усвідомили вразливість планети і захотіли її оберігати. Для більшого занурення в ролик краще скористатися окулярами віртуальної реальності.

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Джерело: fastcompany
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