У NASA показали незвичайне фото Юпітера під час затемнення

Апарат JunoCam на борту космічного корабля Juno показав, як виглядає аналог сонячного затемнення на Юпітері – тінь, яку відкидає на поверхню планети супутник Іо. Це зображення було оброблене Кевіном Джиллом, інженером-програмістом NASA.

Зображення взято з даних, отриманих Juno, коли корабель був на висоті близько 8000 км над поверхнею Юпітера. Juno летів по еліптичній орбіті навколо Юпітера, час від часу пірнаючи ближче до планети, а потім віддаляючись на відстань понад 8 мільйонів км.

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Іо – дуже великий супутник. У нього приблизно такий же розмір, як у Місяця Землі. І все ж він кидає лише невелику тінь на величезний Юпітер, підкреслюючи величезні розміри цієї планети і її статус найбільшої планети Сонячної системи.

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